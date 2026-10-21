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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: 9 दिनों तक छाती पर कलश रखने वाली महिला की मौत, सीने में हुआ दर्द और…

बिहार: 9 दिनों तक छाती पर कलश रखने वाली महिला की मौत, सीने में हुआ दर्द और…

सुपौल के त्रिवेणीगंज का मामला है. महिला की उम्र 35 साल के आसपास थी. मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है.

Written By : प्रियरंजन कुमार सिंह |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 02:40 PM (IST)
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दुर्गा पूजा समाप्त होते ही बिहार के सुपौल से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. नवरात्र में 9 दिनों तक छाती पर कलश रखने वाली एक महिला की बुधवार (21 अक्टूबर, 2026) को मौत हो गई. सीने में दर्द हुआ और फिर जान चली गई. परिजन महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

मामला सुपौल के त्रिवेणीगंज का है. मृतक महिला की पहचान त्रिवेणीगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर-4 निवासी वीरेंद्र यादव की पत्नी सचिता देवी (35) के रूप में हुई है. 

कल घर लौटकर आ गई थी महिला

बताया जाता है कि त्रिवेणीगंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में महिला नौ दिनों तक छाती पर कलश रखकर माता की आराधना में डूबी थी. बीते मंगलवार (20 अक्टूबर, 2026) को पूजा समाप्त होने के बाद महिला अपने घर लौटी थी. रात में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. 

बुधवार की सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद परिजन महिला को लेकर त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. परिजनों के अनुसार, सचिता देवी नवरात्र के पहले दिन से ही दुर्गा मंदिर परिसर में छाती पर कलश रखकर माता की भक्ति में लीन थीं. मंगलवार की रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई लेकिन कुछ देर बाद उन्हें थोड़ी राहत मिल गई थी. बुधवार की सुबह सीने में फिर से दर्द होने लगा. इसके बाद लोग अस्पताल ले गए लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.

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क्या कहते हैं चिकित्सक?

मौत के संभावित कारणों को लेकर ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक डॉ. उमेश कुमार मंडल ने बताया कि बुधवार की सुबह महिला को अस्पताल लाया गया था. परिजनों ने सीने में दर्द होने की शिकायत बताई थी. उन्होंने कहा कि डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) और हृदय संबंधी बीमारी भी मौत के संभावित कारण हो सकते हैं. हालांकि, मौत के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

महिला की अचानक मौत से परिजनों में कोहराम मच गया. नौ दिनों तक धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद महिला की मौत की घटना से इलाके में शोक का माहौल है. घर के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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Published at : 21 Oct 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Supaul BIHAR NEWS
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