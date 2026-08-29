Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगोपालगंज में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत

गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत

गोपालगंज के सवनही गोपाल गांव में सेप्टिक टैंक में सटरिंग खोलने के दौरान एक मजदूर फंस गया. बचाने उतरे तीन अन्य मजदूरों समेत चार की जहरीली गैस से मौत हो गई.

Written By : अवधेश कुमार |  Updated at : 29 Aug 2026 10:24 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के गोपालगंज में दर्दनाक हादसे में चार मजदूरों की मौत हो गई. घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के सवनही गोपाल गांव की है. बताया जा रहा है कि सेप्टिक टैंक में सटरिंग खोलने के दौरान एक मजदूर अंदर फंस गया. उसे बचाने के प्रयास में तीन अन्य मजदूर भी टैंक के अंदर चले गए. जहरीली गैस और दम घुटने के कारण चारों की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, सेप्टिक टैंक में सटरिंग खोलने का काम चल रहा था. इसी दौरान एक मजदूर टैंक के अंदर फंस गया. उसे बचाने के लिए उसके तीन साथी भी बगैर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम के अंदर चले गए. कुछ ही देर में चारों मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों की निगरानी में राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया.

यह भी पढ़ें- नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के यात्री लौटे भारत, बिहार ने निभाया भाई का फर्ज

चारों मजदूरों के शव बाहर निकाले गए

घटना के बाद सेप्टिक टैंक से शवों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. अधिकारियों की निगरानी में सभी चारों मजदूरों के शव बाहर निकाल लिए गए. हादसे के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है. मृतकों की पहचान बंटी बैठा उर्फ राकेश, जावेद आलम उर्फ टीपू, उमेश यादव और शबे आलम के रूप में हुई है. हादसे की खबर मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया.

जहरीली गैस से मौत की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सेप्टिक टैंक के अंदर जहरीली गैस और ऑक्सीजन की कमी के कारण मजदूरों की जान गई. सेप्टिक टैंक जैसे बंद स्थानों में जहरीली गैस बनने का खतरा रहता है. बिना सुरक्षा उपकरण और ऑक्सीजन की जांच के अंदर जाना जानलेवा साबित हो सकता है. हादसे ने निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि मजदूरों को काम के दौरान जरूरी सुरक्षा उपकरण और सावधानियां उपलब्ध कराई गई थीं या नहीं.

डीएम ने दिए जांच के आदेश

गोपालगंज के डीएम समीर सौरभ ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं. सदर एसडीएम डॉ. प्रेरणा सिंह के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई है. टीम हादसे के कारणों के साथ-साथ मौके पर सुरक्षा मानकों की भी जांच करेगी. प्रशासन की ओर से घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. चार मजदूरों की मौत के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें- बिहार शिक्षक भर्ती 2026: TRE-4 में बढ़ीं सीटें, किसको मिलेगा फायदा?

Published at : 29 Aug 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Gopalganj News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत
गोपालगंज में दर्दनाक हादसा, सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 4 मजदूरों की मौत
बिहार
चिराग की इस्तीफे वाली मांग पर मांझी की प्रतिक्रिया, 'वो गरीब लोगों को...'
चिराग की इस्तीफे वाली मांग पर मांझी की प्रतिक्रिया, 'वो गरीब लोगों को...'
बिहार
चिराग पासवान के बयान पर संतोष सुमन का पलटवार, 'पहले आप दें इस्तीफा'
चिराग पासवान के बयान पर संतोष सुमन का पलटवार, 'पहले आप दें इस्तीफा'
बिहार
आरक्षण पर चिराग पासवान ने मांगा जीतनराम मांझी का इस्तीफा, राहुल गांधी के लिए क्या कहा?
आरक्षण पर चिराग पासवान ने मांगा जीतनराम मांझी का इस्तीफा, राहुल गांधी के लिए क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

आपदा के बाद राहत शिविरों में अपनों को तलाशतीं रोती आँखें!
Hijab...हक, मजबूरी या वोट बैंक का मोहरा?
जनसेवा या वोट बैंक की मजबूरी? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Nepal Flood Disaster 2.0 | Breaking: नेपाल में जलप्रलय 2.0 का खतरा! | Balen Shah | Death Toll | ABP
Big Breaking | Nepal Flood Latest Update | Death Toll: नेपाल में मौत का आंकड़ा पहुंचा 600 | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
PM मोदी दो दिन की यात्रा पर उज्बेकिस्तान पहुंचे, क्यों खास है ये दौरा
महाराष्ट्र
'उम्मीद नहीं थी जिंदा लौटेंगे', नेपाल से नागपुर लौटे पर्यटकों ने सुनाई आपबीती
'उम्मीद नहीं थी जिंदा लौटेंगे', नेपाल से नागपुर लौटे पर्यटकों ने सुनाई आपबीती
क्रिकेट
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
W,W,W,W,W,W... पांच साल से बाहर, अब 6 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाज ने बरपाया कहर 
बॉलीवुड
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
कुकू कोहली की प्रेयर मीट, अरुणा ईरानी के नहीं रुके आंसू, कटरीना-विक्की कौशल समेत पहुंचे ये सेलेब्स
विश्व
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
शी ने जनरल झाओ जोंगकी को हटाया, भारत के खिलाफ 'गलवान ऑपरेशन' का दिया था आदेश
इंडिया
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
'PAK को लेकर भारत का नजरिया बदला', OP सिंदूर पर बोले पूर्व आर्मी चीफ नरवणे
जनरल नॉलेज
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
कैसे खोल सकते हैं अपना मूवी थिएटर? कितनी होती है महीने की कमाई
ट्रेंडिंग
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
बस में चढ़ते ही लड़खड़ाए बुजुर्ग, मौत के मुंह से खींच लाया क्लीनर
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget