राघोपुर में बाढ़ में पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, खुद परोसा खाना

बिहार में बाढ़ के रौद्र रूप के बीच केंद्रीय मंत्री और जमुई सांसद चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे. उन्होंने सरायपुर पंचायत में सैकड़ों प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी. इसके बाद गंगा ब्रिज थाना के पास बनाए गए राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना और सामुदायिक रसोई में खुद खाना परोसा.

चिराग पासवान ने सरायपुर पंचायत में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच चूड़ा, गुड़ और अन्य जरूरी सामग्री वितरित की. उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित मदद से वंचित न रहे और जरूरतमंदों तक प्रशासन खुद पहुंचे.

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खुद परोसा खाना, पीड़ितों के साथ बैठकर खाया

राहत शिविर में चिराग पासवान ने सामुदायिक रसोई का जायजा लिया. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खाना परोसा और फिर उन्हीं के बीच बैठकर भोजन किया. उन्होंने कहा कि बाढ़ के बीच लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है और आंखों से देखकर इसकी गंभीरता का अंदाजा हुआ है.

बोले- आगे ऐसी तबाही रोकने का बनाएंगे रोडमैप

चिराग ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात हुई है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के साथ मिलकर आगे ऐसा रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिससे बिहार को बार-बार ऐसी भयावह बाढ़ की तबाही न झेलनी पड़े.

जन्माष्टमी पर तेज प्रताप को बताया छोटा भाई

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर चिराग पासवान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की पूजा और अच्छाई की बुराई पर जीत के संदेश का जिक्र किया. तेज प्रताप यादव द्वारा कृष्ण के रूप में जन्माष्टमी मनाए जाने पर चिराग ने उन्हें बधाई दी और अपना छोटा भाई बताया.

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