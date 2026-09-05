Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराघोपुर में बाढ़ में पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, खुद परोसा खाना

राघोपुर में बाढ़ में पीड़ितों से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, खुद परोसा खाना

बाढ़ के बीच राघोपुर पहुंचे चिराग पासवान ने पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी, खाना परोसा और साथ बैठकर खाया. जन्माष्टमी पर उन्होंने तेज प्रताप यादव को छोटा भाई बताते हुए बधाई दी.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 05 Sep 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में बाढ़ के रौद्र रूप के बीच केंद्रीय मंत्री और जमुई सांसद चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे. उन्होंने सरायपुर पंचायत में सैकड़ों प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटी. इसके बाद गंगा ब्रिज थाना के पास बनाए गए राहत शिविर में पहुंचकर पीड़ितों का हाल जाना और सामुदायिक रसोई में खुद खाना परोसा.

चिराग पासवान ने सरायपुर पंचायत में बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच चूड़ा, गुड़ और अन्य जरूरी सामग्री वितरित की. उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कोई भी बाढ़ पीड़ित मदद से वंचित न रहे और जरूरतमंदों तक प्रशासन खुद पहुंचे.

यह भी पढ़ें- पप्पू यादव बोले- 'BJP नेताओं को GDP और GST का फुल फॉर्म तक नहीं पता'

खुद परोसा खाना, पीड़ितों के साथ बैठकर खाया

राहत शिविर में चिराग पासवान ने सामुदायिक रसोई का जायजा लिया. उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को खाना परोसा और फिर उन्हीं के बीच बैठकर भोजन किया. उन्होंने कहा कि बाढ़ के बीच लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल हो गई है और आंखों से देखकर इसकी गंभीरता का अंदाजा हुआ है.

बोले- आगे ऐसी तबाही रोकने का बनाएंगे रोडमैप

चिराग ने कहा कि उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी बात हुई है और प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार के साथ मिलकर आगे ऐसा रोडमैप तैयार किया जाएगा, जिससे बिहार को बार-बार ऐसी भयावह बाढ़ की तबाही न झेलनी पड़े.

जन्माष्टमी पर तेज प्रताप को बताया छोटा भाई

कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर चिराग पासवान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कृष्ण के बाल रूप की पूजा और अच्छाई की बुराई पर जीत के संदेश का जिक्र किया. तेज प्रताप यादव द्वारा कृष्ण के रूप में जन्माष्टमी मनाए जाने पर चिराग ने उन्हें बधाई दी और अपना छोटा भाई बताया.

यह भी पढ़ें- बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को बांटे 500-500 रुपये

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 05 Sep 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
आरक्षण पर मैथिली ठाकुर का बयान, कहीं बढ़ न जाए BJP की टेंशन?
बिहार
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को बांटे 500-500 रुपये
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को बांटे 500-500 रुपये
बिहार
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
बिहार में CBI जांच पर नई पाबंदी, लेनी होगी राज्य सरकार की मंजूरी
बिहार
पप्पू यादव बोले- 'BJP नेताओं को GDP और GST का फुल फॉर्म तक नहीं पता'
पप्पू यादव बोले- 'BJP नेताओं को GDP और GST का फुल फॉर्म तक नहीं पता'
Advertisement

वीडियोज

NEPAL FLASH FLOOD UPDATE: नेपाल में नई चेतावनी डराने वाली... ABPLIVE
Sansani: पापा की ठग परियों का 'जबरा गैंग' ! Crime News
Janhit With Chitra Tripathi: Aniruddhacharya के बिगड़े बोल.. दिया हिंदू- मु्स्लिम पर ज्ञान !
Tamilnadu Road Accident: टर्न लेते वक्त हादसा, चार बहनों का आखिरी सफर! Viral Video
Nishu Azad Controversy: निशु का आरोपी गिरफ्तार..अब होगी 'स्वतंत्र' जांच!।Janhit With Chitra Tripathi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
नेपाल में बाढ़ के बाद लैंडस्लाइड, फिर मंडरा रहा खतरा
बिहार
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को बांटे 500-500 रुपये
बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे पप्पू यादव, लोगों को बांटे 500-500 रुपये
क्रिकेट
Asia Cup: भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
भारत ने जीते 82 प्रतिशत मैच, हेड-टू-हेड रिकॉर्ड देख बौखला जाएगा हर एक पाकिस्तानी
बॉलीवुड
82 करोड़ कमा चुकी 'हनुमान अंश' को OTT प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
'हनुमान अंश' को ओटीटी प्लेटफॉ़र्म ने कर दिया था रिजेक्ट, डायरेक्टर का खुलासा
महाराष्ट्र
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
आमिर खान को धमकी से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक, मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा
इंडिया
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
‘शुद्धिकरण’ विवाद के बीच हल्द्वानी जाएंगे नितिन नवीन, चुनाव से BJP का क्या है प्लान?
एग्रीकल्चर
गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार
गमले में ऐसे उगाएं सेम की फली, इतने दिनों में सब्जी तैयार
शिक्षा
महिलाओं में स्किल अपग्रेड का क्रेज, HR 62% और हेल्थकेयर में 47% एप्लीकेशन
महिलाओं में स्किल अपग्रेड का क्रेज, HR 62% और हेल्थकेयर में 47% एप्लीकेशन
ABP NEWS
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
13 गेटों से तेज़ी से पानी छोड़े जाने के कारण नर्मदा नदी उफान पर है, घाटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है।
ABP NEWS
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
एक औरत की इज़्ज़त किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक कुत्ते ने बचाई!
ABP NEWS
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
कुछ ही मिनटों में आग विकराल हो गई!
ABP NEWS
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
मुख्यमंत्री धामी कैंची धाम के बाबा पर बनी फ़िल्म देखने पहुँचे!
ABP NEWS
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उनकी जान कैसे जोखिम में डाल रहे हैं?
Embed widget