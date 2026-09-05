पप्पू यादव बोले- 'BJP नेताओं को GDP और GST का फुल फॉर्म तक नहीं पता'

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ते बाढ़ के खतरे और छात्रों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार के छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है और नाबालिग छात्र नेता से कहा है कि अब उनकी लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है. पप्पू यादव ने यह भी कहा कि मौजूदा समय में राहुल गांधी ही देश के बच्चों और छात्रों के साथ खड़े होने वाली प्रमुख आवाज हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला करते हुए सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार को बिहार में बन रही बाढ़ की गंभीर स्थिति की पर्याप्त चिंता नहीं है. बिहार में बाढ़ की स्थिति लगातार खराब हो रही है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इस मुद्दे पर अपेक्षित गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है.

PM मोदी ने बीते 12 सालों के बाद DU में जाने का किया जिक्र

पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वे विदेश में कार्यक्रमों और गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं, जबकि बिहार बाढ़ की चुनौती से जूझ रहा है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री की प्रस्तावित यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले करीब 12 वर्षों में पहली बार वहां जाने की बात सामने आई है. उन्होंने इसे छात्रों के बीच बढ़ती नाराजगी से जोड़कर देखा. सांसद ने कहा कि देश के युवाओं और छात्रों के मुद्दों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए. बिहार के छात्र आंदोलन को राहुल गांधी का समर्थन मिलना इस बात का संकेत है कि छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर आवाज मिल रही है.

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बीजेपी नेताओं को GDP और GST का फुल फॉर्म तक नहीं पता

जीडीपी और जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ बीजेपी नेताओं को जीडीपी और जीएसटी का फुल फॉर्म तक नहीं पता है. उन्होंने जीडीपी की वृद्धि दर से जुड़े सरकारी दावों पर भी सवाल खड़े किए. सांसद ने दावा किया कि देश में निवेश और पूंजी से जुड़े हालात चिंताजनक हैं और बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश बाहर जा रहा है. उन्होंने सरकार के आर्थिक आंकड़ों और विकास दर से जुड़े दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इन दावों की वास्तविक स्थिति को लेकर देश के सामने स्पष्ट तस्वीर रखी जानी चाहिए.

केंद्र और राज्य सरकार से बाढ़ से प्रभावित इलाकों पर ध्यान देने की मांग

पप्पू यादव ने कहा कि इस समय बिहार के लिए सबसे बड़ी चिंता बाढ़ की स्थिति है. उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से प्रभावित इलाकों पर तत्काल ध्यान देने तथा लोगों की सुरक्षा और राहत व्यवस्था को प्राथमिकता देने की मांग की. राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा जरूरी यह है कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचे और प्रशासनिक स्तर पर पर्याप्त तैयारी की जाए.

पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने बिहार के छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए नाबालिग से कहा कि अब उनकी लड़ाई उनकी भी लड़ाई है. उन्होंने इसे छात्रों के प्रति समर्थन का महत्वपूर्ण संदेश बताया. सांसद ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए. मौजूदा परिस्थितियों में राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर उनके साथ खड़े हैं.

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