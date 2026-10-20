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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'भारत को कमजोर करने की साजिश', RSS प्रमुख के बयान का CM सम्राट ने किया समर्थन

'भारत को कमजोर करने की साजिश', RSS प्रमुख के बयान का CM सम्राट ने किया समर्थन

मोहन भागवत ने विजयादशमी भाषण में विदेशी ताकतों पर भारत को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाया. बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने उनके भाषण का वीडियो साझा कर समर्थन किया.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 20 Oct 2026 05:08 PM (IST)
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के विजयादशमी भाषण पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समर्थन जताया है. भागवत ने मंगलवार, 20 अक्टूबर को नागपुर में अपने भाषण के दौरान दुनिया के अलग-अलग देशों में हो रहे आंदोलनों और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का जिक्र किया. उन्होंने आशंका जताई कि कुछ बाहरी ताकतें भारत को कमजोर करने और समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रही हैं.

सम्राट चौधरी ने भागवत के भाषण का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया. उन्होंने विदेशी ताकतों, ‘रिजीम चेंज’ और भारत की नीतियों को लेकर अपनी बात रखी.

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सम्राट चौधरी ने एक्स पर क्या लिखा?

सम्राट चौधरी ने लिखा, “दुनिया भर में 'रिजीम चेंज' के नाम पर हो रही उथल-पुथल वास्तव में विदेशी ताकतों द्वारा अपनी कठपुतली सरकारें बिठाने और अपने स्वार्थ का पोषण करने का उपक्रम है. सत्ता के भूखे और स्वार्थी स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से वे भारत, हिंदू समाज और संघ को कमजोर करने और तोड़ने (डिस्मेंटलिंग) के निरंतर षड्यंत्र रच रहे हैं. भारत की दृढ़ नीतियां, मजबूत नेतृत्व और युवाओं में जागा राष्ट्रप्रेम इन शक्तियों के एजेंडे में सबसे बड़ी बाधा हैं.”

भागवत ने फ्रांस, अल्बानिया और बांग्लादेश का किया जिक्र

मोहन भागवत ने अपने भाषण में फ्रांस, अल्बानिया, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र किया. उन्होंने कहा, “फ्रांस में क्या हो रहा है? अल्बानिया में क्या हो रहा है? बांग्लादेश में क्या हुआ? नेपाल में क्या हुआ? यह सब उन्हीं की करतूत है.” उन्होंने कहा कि ऐसी ताकतें मानती हैं कि सत्ता बदलने से हालात बदल जाएंगे. लेकिन उनके अनुसार, ऐसा पहले भी नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है.

भारत की तरक्की में बताया बाधा

भागवत ने कहा कि स्वार्थ से प्रेरित लोग दुनिया भर में ऐसी गतिविधियां करते रहते हैं. उन्होंने कहा, “भारत की तरक्की ऐसी हरकतों पर रोक लगाएगी. इसीलिए भारत उनका मुख्य लक्ष्य है.” उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि देश की दृढ़ नीतियों और मजबूत नेतृत्व के कारण ऐसी चालें नाकाम हुई हैं.

भारत, हिंदू समाज और संघ को तोड़ने की कोशिश का आरोप

RSS प्रमुख ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतें भारत, हिंदू समाज और संघ को तोड़ने की कोशिश करती हैं. उन्होंने इसके लिए ‘विघटन’ यानी ‘डिस्मेंटलिंग’ शब्द का इस्तेमाल किया. भागवत ने कहा कि ऐसी कोशिशों में कुछ स्थानीय नेताओं की मदद भी मिलती है. उन्होंने इसकी वजह सत्ता की चाह, स्वार्थ और अज्ञानता को बताया.

सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट के जरिए भागवत के इन विचारों का समर्थन किया. दोनों बयानों में विदेशी ताकतों और भारत को कमजोर करने की कथित कोशिशों को लेकर चिंता जताई गई है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 20 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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BIHAR NEWS Patnan News
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