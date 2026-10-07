ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारराहुल गांधी पर बरसे संजय सरावगी, बोले- लोकतंत्र या धमकी की राजनीति?

राहुल गांधी पर बरसे संजय सरावगी, बोले- लोकतंत्र या धमकी की राजनीति?

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी और विपक्ष पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से मिलने की प्रक्रिया है और SIR पर आपत्ति है तो तय नियमों के तहत दर्ज कराएं.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 07 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों के INDIA ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को तय करना होगा कि वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं या धमकी की राजनीति में. सरावगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और विपक्ष के नेता जिस तरह अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी.

सरावगी ने कहा कि अगर राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग से मिलना है तो उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है. उन्हें आयोग से समय लेना चाहिए और तय प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखनी चाहिए. लोकतंत्र में संस्थाओं के साथ संवाद का एक विधिक तरीका होता है और उसका पालन किया जाना चाहिए.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार में बाढ़ पीड़ितों को फिर मिलेंगे 7 हजार, 12 अक्टूबर को खाते में आएंगे
बिहार में बाढ़ पीड़ितों को फिर मिलेंगे 7 हजार, 12 अक्टूबर को खाते में आएंगे
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
बिहार
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 164 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 23 अक्टूबर को मतदान
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 164 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 23 अक्टूबर को मतदान
बिहार
बेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली
बेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली

यह भी पढ़ें- बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 164 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 23 अक्टूबर को मतदान

‘240 सांसदों के साथ मिलने की मांग से नहीं चलता काम’

चुनाव आयोग की ओर से जारी बयान का हवाला देते हुए सरावगी ने कहा कि मंगलवार (6 अक्टूबर) शाम तक आयोग को विपक्ष की ओर से कोई पत्र नहीं मिला था. इसके बाद एक पत्र मिला, जिसमें 240 सांसदों के साथ संसद में मिलने की मांग की गई थी. सरावगी ने कहा कि इस तरह मिलने की प्रक्रिया नहीं होती और इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है.

‘PM और गृह मंत्री को हटाने का अधिकार कांग्रेस को नहीं’

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को हटाने का फैसला कांग्रेस नहीं कर सकती. उन्होंने कहा कि इन नेताओं को देश की जनता ने चुना है. सरावगी ने विपक्ष पर अराजकता और झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ऐसे लोगों को जल्द ही जवाब देगी.

‘SIR में दिक्कत है तो आपत्ति दर्ज कराएं’

SIR को लेकर विपक्ष के विरोध पर भी संजय सरावगी ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कोई दिक्कत है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करानी चाहिए. उन्होंने विपक्ष के आंदोलन को लेकर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाने और आपत्ति दर्ज कराने के लिए कानूनी रास्ते मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें- सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
Read More
Published at : 07 Oct 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में बाढ़ पीड़ितों को फिर मिलेंगे 7 हजार, 12 अक्टूबर को खाते में आएंगे
बिहार में बाढ़ पीड़ितों को फिर मिलेंगे 7 हजार, 12 अक्टूबर को खाते में आएंगे
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
बिहार
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 164 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 23 अक्टूबर को मतदान
बिहार MLC चुनाव: 8 सीटों के लिए 164 प्रत्याशियों ने भरा पर्चा, 23 अक्टूबर को मतदान
बिहार
बेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली
बेगूसराय में सुबह-सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली
Advertisement

वीडियोज

Rahul And Priyanka Gandhi Detained: Vote Chori पर विपक्ष की हुंकार! | Gyanesh Kumar | Breaking
SIR Controversy | INDIA Bloc March: ज्ञानेश 'SIR' पर संग्राम..सियासत..सवाल | Gyanesh Kumar | BJP
Breaking | Rahul-Priyanka Gandhi Detained: CEC के खिलाफ विपक्ष का 'ग्राउंड अटैक'! | Congress
Sandeep Chaudhary: सवालों में ज्ञानेश कुमार...BJP -कांग्रेस में तकरार! सटीक विश्लेषण | Rahul Gandhi
India Alliance March | Congress: दिल्ली में आर-पार, निशाने पर Gyanesh Kumar! | Rahul-Priyanka | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया
सेवा के 25 साल पूरे करने पर पीएम मोदी ने भगवान से क्या मांगा? खुद बताया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
'घर पर जैसा माहौल बनाया...', कांग्रेस के प्रदर्शन पर बोले ज्ञानेश कुमार के माता-पिता
इंडिया
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
कपिल सिब्बल को नापसंद करने वाले किरेन रिजिजू कर रहे उनकी तारीफ, बोले- 'मुझे अब वो...'
क्रिकेट
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
'मुझे अभी से नींद आ रही है... अक्षर की आंखे लाल हो गई...' पहला मैच जीतकर बोले श्रेयस अय्यर
टेलीविजन
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
कभी हकलाने का उड़ता था मजाक, फिर आवाज से ही बनाई पहचान, कहानी शरद केलकर की
बिहार
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
सीतामढ़ी में 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, दिनेश यादव मर्डर केस में है नाम
इंडिया
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
INDIA गठबंधन के सांसदों को खरगे ने लंच पर बुलाया, मेन्यू में होगा साउथ इंडियन फूड
Home Tips
Inverter Problems: कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
कहीं खराब तो नहीं हो रहा इन्वर्टर? आवाज आते ही समझें खतरे का संकेत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget