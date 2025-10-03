BAN W vs PAK W: महिला क्रिकेट विश्व कप के तीसरे मुकाबले में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ धमाकेदार शुरुआत की. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन यह फैसला उनकी टीम के लिए भारी पड़ गया. बांग्लादेश की 20 वर्षीय तेज गेंदबाज मारुफा अख्तर ने अपनी खतरनाक इनस्विंग से पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप को हिलाकर रख दिया.

पहले ही ओवर में दो झटके

पाकिस्तान की पारी की शुरुआत बेहद खराब रही. मारुफा अख्तर ने अपनी घातक गेंदबाजी से पहले ही ओवर में दो बल्लेबाजों को गोल्डन डक पर चलता कर दिया. ओपनर ओमैमा सोहेल उनकी स्विंग के जाल में फंस गईं. गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर पिच हुई और अंदर की ओर तेजी से आती हुई लेग स्टंप से टकराई. इसके बाद अगली ही गेंद पर पाकिस्तान की भरोसेमंद बल्लेबाज सिदरा अमीन भी उसी अंदाज में बोल्ड हो गईं. दो लगातार विकेटों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेल दिया.

पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बिखरी

तेज शुरुआत के बाद पाकिस्तान कभी संभल ही नहीं पाया. चौथे नंबर पर उतरी रमीन शमीम ने 23 रन बनाए और कप्तान फातिमा सना ने 22 रनों की पारी खेली. इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज टिककर खेल नही सका. बांग्लादेश की बॉलिंग आक्रमण ने मैच में पूरी पारी पर दबाव बनाए रखा. शोर्ना अख्तर ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए, जबकि मारुफा अख्तर और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेट हासिल किए. पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 129 रनों पर ऑलआउट हो गई.

बुमराह और स्टार्क की याद दिलाई

20 साल की मारुफा अख्तर की इनस्विंग गेंदबाजी ने हर किसी को हैरान कर दिया. क्रिकेट जानकारों का मानना है कि उनकी गेंदबाजी की धार पुरुष क्रिकेटरों जसप्रीत बुमराह और मिचेल स्टार्क जैसी दिखी. जिस तरह उन्होंने लगातार दो गेंदों पर पाकिस्तान की टॉप बल्लेबाजों को बोल्ड किया, वह लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

बांग्लादेश को मिली मजबूत शुरुआत

पाकिस्तान के 129 रनों के जवाब में बांग्लादेश ने पारी की शुरुआत आत्मविश्वास के साथ की. लक्ष्य छोटा था और बल्लेबाजों ने बिना दबाव का यह लक्ष्य 31.1 ओवर में हासिल कर लिया. मारुफा अख्तर की गेंदबाजी और शोर्ना अख्तर की स्पिन के दम पर बांग्लादेश ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी.