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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सकौन करता है एशियन गेम्स का आयोजन? जानें इसका इतिहास और जरूरी डिटेल्स

कौन करता है एशियन गेम्स का आयोजन? जानें इसका इतिहास और जरूरी डिटेल्स

एशियन गेम्स का आयोजन कौन करता है, इसकी शुरुआत कब और कहां हुई, आयोजन संस्था में समय के साथ क्या बदलाव हुए. यहां आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 15 Sep 2026 06:01 PM (IST)
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एशियन गेम्स का नाम सुनते ही अलग अलग खेलों में उतरते एशियाई खिलाड़ियों और मेडल के लिए होने वाली कड़ी टक्कर की तस्वीर सामने आती है.  हर चार साल में होने वाले ये मेगा इवेंट एशिया के देशों को एक मंच पर लाता है.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई और इसका आयोजन कौन करता है. यहां आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी.

एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (OCA) की देखरेख में होता है.  OCA एशिया के राष्ट्रीय ओलंपिक संगठनों के साथ मिलकर इस आयोजन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालता है. जिस देश को मेजबानी मिलती है, वहां की आयोजन समिति भी OCA के साथ मिलकर खेलों की तैयारियां करती है.

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1951 में हुई थी शुरुआत

पहले एशियन गेम्स का आयोजन 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में हुआ था. इसमें 11 एशियाई देशों के 489 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था. इस दौरान 7 खेलों में मुकाबले हुए थे. भारत ने कुल 51 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था.

पहले कौन करता था आयोजन

एशियन गेम्स की शुरुआत से पहले भी एशिया में अलग-अलग खेलों के मुकाबले आयोजित होते थे. 1948 के लंदन ओलंपिक के दौरान एशिया के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के प्रमुखों ने इन खेलों को एक मंच पर लाने का फैसला किया.  इसके बाद 1949 में नई दिल्ली में एशियन गेम्स फेडरेशन का गठन हुआ और 1951 में पहला एशियन गेम्स आयोजित किया गया.

साल 1981 में एशियन गेम्स फेडरेशन  का नाम बदलकर ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया यानी OCA करने का फैसला लिया गया.  इसके बाद 1982 में OCA का मुख्यालय भारत से कुवैत ले जाया गया. आज एशियन गेम्स OCA की देखरेख में आयोजित होती हैं.

2026 में जापान में होंगे एशियन गेम्स

2026 में एशियन गेम्स का 20वां आयोजन जापान के आइची-नागोया में होगा. इसके मुकाबले 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होंगे. ये तीसरी बार है जब जापान एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा.

इस तरह एशियन गेम्स की शुरुआत भारत की राजधानी नई दिल्ली से हुई थी और आज ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी देखरेख करता है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games History
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