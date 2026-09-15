भुवनेश्वर कुमार आईपीएल के लेकर तमाम लीग्स में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. 2026 यूपी टी20 लीग में भी उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की. 2025 आईपीएल से वह एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े. उन्होंने दोनों ही सीजन कमाल की गेंदबाजी की. इस प्रदर्शन को देख एक बार फिर भुवी को टीम इंडिया में वापस लाने की मांग तेज हो चुकी है. उन्होंने भारत के लिए पिछला मुकाबला नवंबर 2022 में खेला था.

वापसी को लेकर चल रही चर्चा पर भुवी ने बड़ा बयान दिया. भुवी ने बताया कि कैसे उन्हें 4 साल पहले ही टीम इंडिया से बाहर होने का संकेत मिल गया था. कुछ वक्त पहले भी भुवी ने वापसी को लेकर बात की थी. अब भारतीय गेंदबाज ने बताया कि कैसे उन्होंने चार साल पहले ही वाइफ नूपुर को बता दिया था कि उनका टीम में वक्त पूरा हो गया है.

मशहूर कॉमेंटेटर जतिन सप्रू से यूट्यूब पर बात करते हुए भुवी ने कहा, "मैं कुछ साबित करने के लिए नहीं खेल रहा, लेकिन मैं भारत के लिए दोबारा खेलकर खुश होऊंगा. मैं उस वक्त से आगे निकल गया हूं, जब अगली सीरीज का इंतजार करता था.

आखिरी था 2022 का टी20 वर्ल्ड कप

ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर खेले गए 2022 के टी20 विश्व कप में टीम इंडिया को सेमीफाइनल में हार के बाद बाहर होना पड़ा था. इसके बाद उन्हें अंदाजा हो गया था कि अब उनकी दोबारा टीम में वापसी नहीं होगी.

भुवी ने कहा, "एडिलेड में यह हुआ. मैं अपने कमरे में आया और वाइफ को बताया. मैंने अपने अनुभव से उसको बताया. ड्रेसिंग रूम में सभी निराश थे. हमारे जाने से पहले कुछ बातें कही गईं. लेकिन जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मैंने नुपूर को बताया कि यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप था. क्योंकि जो मैंने अपने तजुरबे से देखा था, जब आप इस तरह का टूर्नामेंट हारते हैं तो चयनकर्ता आगे देखना चाहते हैं. यह ठीक भी है."

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भुवनेश्वर कुमार का अंतर्राष्ट्रीय करियर

भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार ने अब तक अपने करियर में 21 टेस्ट, 121 वनडे और 87 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट में उन्होंने 63 विकेट, वनडे में 141 विकेट और टी20 इंटरनेशनल में 90 विकेट चटका लिए हैं.

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