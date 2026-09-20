वेस्टइंडीज टीम में फिर से आया पूरन, भारत के खिलाफ मिला मौका; जानें इस खिलाड़ी के बारे में

भारत के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. इस टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की एंट्री हुई है, जिसका नाम देखकर फैंस को निकोलस पूरन की याद आ सकती है. लेकिन, यहां बात निकोलस पूरन की नहीं, बल्कि कामिल पूरन की हो रही है. कामिल को पहली बार वेस्टइंडीज की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह मिली है.

कामिल पूरन को भारत के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है. वह टीम में बतौर ओपनर बल्लेबाज शामिल हुए हैं. वेस्टइंडीज की टी20 टीम की कप्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज शाई होप करेंगे.

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CPL में बल्ले से दिखाया दम

कामिल पूरन को उनके हालिया प्रदर्शन का फायदा मिला है. उन्होंने कैरेबियन प्रीमियर लीग 2026 में अब तक 8 पारियों में 273 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 159.64 रहा है. उनके इसी प्रदर्शन ने चुनने वालों का ध्यान खींचा और उन्हें पहली बार अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया.

कौन हैं कामिल पूरन

कामिल पूरन दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और मुख्य रूप से सलामी बल्लेबाज की भूमिका निभाते हैं. वेस्टइंडीज क्रिकेट की ऑफिशियल प्रोफाइल के मुताबिक वो त्रिनिदाद और टोबैगो के लिए खेल चुके हैं. टी20 क्रिकेट में उनका प्रदर्शन इस समय चर्चा में है और भारत के खिलाफ सीरीज उनके अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत का मौका होगी.

भारत के खिलाफ होगा बड़ा मौका

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले तीन वनडे और इसके बाद पांच टी20 मैच खेले जाएंगे. टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को लखनऊ में होगा. इसके बाद रांची, इंदौर, हैदराबाद और बेंगलुरु में मुकाबले खेले जाएंगे.

कामिल पूरन के लिए ये मौका खास है. पहली बार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उतरते हुए उन्हें भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा. अब नजर इस बात पर रहेगी कि CPL में दिखाया गया उनका आक्रामक अंदाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखने को मिलता है या नहीं.

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