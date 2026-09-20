टी20 में अभिषेक ने लगाई है 30 बॉल में सेंचुरी, देखें वनडे और टेस्ट में सबसे तेज शतक किसके नाम

क्रिकेट में शतक लगाना बड़ी बात है, लेकिन जब कोई बल्लेबाज सिर्फ 30 गेंदों में ही सेंचुरी पूरी कर दे तो रिकॉर्ड बनना तय है. भारत के अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी करते हुए यही कमाल किया. उनकी इस पारी ने टी20 इंटरनेशनल के तेज शतकों की चर्चा फिर तेज कर दी है. अब नजर डालते हैं कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज के नाम है.

अभिषेक शर्मा ने 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 30 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 34 गेंदों पर 108 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 11 छक्के शामिल रहे. इस दौरान अभिषेक ने भारतीय बल्लेबाज के तौर पर सबसे तेज टी20 इंटरनेशनल शतक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था, जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाया था.

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टी20 में सबसे तेज शतक किसका है

अभिषेक का 30 गेंदों में लगाया गया शतक पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल मिलाकर तीसरा सबसे तेज शतक है. उनसे पहले एस्टोनिया के साहिल चौहान ने साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों में और तुर्की के मुहम्मद फहाद ने बुल्गारिया के खिलाफ 29 गेंदों में शतक लगाया था. लेकिन, टेस्ट खेलने वाले देश के बल्लेबाजों में अभिषेक का 30 गेंदों का शतक सबसे तेज है.

वनडे में एबी डिविलियर्स के नाम सबसे तेज शतक

वनडे क्रिकेट की बात करें तो सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स के नाम है. उन्होंने 18 जनवरी 2015 को वेस्टइंडीज के खिलाफ सिर्फ 31 गेंदों में शतक पूरा किया था. डिविलियर्स ने उस पारी में 149 रन बनाए थे.

टेस्ट में सबसे तेज सेंचुरी

टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकुलम के नाम है. उन्होंने 20 फरवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट में 54 गेंदों में शतक लगाया था. मैकुलम ने अपनी पारी में 145 रन बनाए और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया.

तीनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड

इस तरह टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने 30 गेंदों में, वनडे में एबी डिविलियर्स ने 31 गेंदों में और टेस्ट क्रिकेट में ब्रेंडन मैकुलम ने 54 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है. अभिषेक की पारी खास इसलिए भी रही क्योंकि उन्होंने भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

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