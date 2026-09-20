IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटएशियन गेम्स में कब है मेंस क्रिकेट टीम का पहला मैच, वैभव-अभिषेक होंगे एक्शन में; जानें तारीख

एशियन गेम्स में कब है मेंस क्रिकेट टीम का पहला मैच, वैभव-अभिषेक होंगे एक्शन में; जानें तारीख

2026 एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने मेडल पक्का कर लिया है. यहां जान लीजिए मेंस टीम इंडिया का एशियाई खेलों में सबसे पहला मैच कब और किसके साथ है?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 20 Sep 2026 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

2026 एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर  लिया है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 119 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया. महिला टीम को अब गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ना है, जो 22 सितंबर को खेला जाएगा. मगर मेंस टीम के अभी दूर-दूर तक कोई दर्शन नहीं हुए हैं.

भारत की मेंस टीम जापान के लिए रवाना हो गई है, जहां उसे 22 सितंबर को जापान के साथ मुकाबला खेलना है. यह मैच एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं होगा. 22 सितंबर को यह मैच भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है. आखिर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच कब और किसके साथ खेलेगी?

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
क्रिकेट
शेफाली का तूफानी शतक, फिर दीप्ति-नंदिनी का कहर, भारत फाइनल में पहुंचा
शेफाली का तूफानी शतक, फिर दीप्ति-नंदिनी का कहर, भारत फाइनल में पहुंचा
क्रिकेट
शेफाली वर्मा ने विराट-रोहित के खास क्लब में बनाई जगह
शेफाली वर्मा ने विराट-रोहित के खास क्लब में बनाई जगह
क्रिकेट
शेफाली वर्मा ने ठोका टी20 का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले 6 बड़े रिकॉर्ड
शेफाली वर्मा ने ठोका टी20 का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले 6 बड़े रिकॉर्ड

28 सितंबर को पहला मैच?

एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 10 टीम भाग लेंगी, लेकिन इन खेलों में सीड सिस्टम लागू किया गया है. यानी ICC रैंकिंग में टॉप-4 टीमों को डायरेक्ट क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिल गई है. भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका सीधे नॉकआउट मैच खेलेंगे. 

भारतीय मेंस टीम अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी. उसका प्रतिद्वंदी कौन होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है. दरअसल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा बाकी 6 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. अफगानिस्तान, जापान और नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में जो भी टीम दूसरे स्थान पर फिनिश करेगी, उसका सामना 28 सितंबर को क्वार्टरफाइनल में भारत के साथ होगा. दूसरे ग्रुप में हॉन्ग-कॉन्ग, मलेशिया और ओमान को रखा गया है.

1 अक्टूबर को मेंस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेले जाएंगे और 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें: शेफाली का तूफानी शतक, फिर दीप्ति-नंदिनी का कहर, भारत फाइनल में पहुंचा

महिलाओं का मेडल पक्का

भारत की महिला क्रिकेट टीम का कम से कम सिल्वर मेडल पक्का है. महिला क्रिकेट की बात करें तो 2022 के एशियाई खेलों का फाइनल भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था. टीम इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता था. 

यह भी पढ़ें:

एशियन गेम्स से पहले टीम इंडिया से जुड़े 3 नए खिलाड़ी, RCB के 2 स्टार गेंदबाजों को मिली जगह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 20 Sep 2026 02:30 PM (IST)
Tags :
Asian Games Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
एशियन गेम्स: वजन कम करने की कोशिश में बेहोश हुआ भारतीय खिलाड़ी, बिना खेले क्वार्टरफाइनल से बाहर
क्रिकेट
शेफाली का तूफानी शतक, फिर दीप्ति-नंदिनी का कहर, भारत फाइनल में पहुंचा
शेफाली का तूफानी शतक, फिर दीप्ति-नंदिनी का कहर, भारत फाइनल में पहुंचा
क्रिकेट
शेफाली वर्मा ने विराट-रोहित के खास क्लब में बनाई जगह
शेफाली वर्मा ने विराट-रोहित के खास क्लब में बनाई जगह
क्रिकेट
शेफाली वर्मा ने ठोका टी20 का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले 6 बड़े रिकॉर्ड
शेफाली वर्मा ने ठोका टी20 का सबसे तेज शतक, तोड़ डाले 6 बड़े रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

CHINA ROBOT ARMY: हजारों Robots की Army बना चुका है चीन! |ABPLIVE
Sansani : रफ्तार के जुनून में मौत को दावत ! | Greater Noida | Hit And Run Case
DU छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम
Gen Z के बीच ABVP का दबदबा..जीत से क्या निकले मायने?
DUSU Election Results: ABVP की जीत, NSUI का खाता भी नहीं खुला..Gen Z के मूड के मायने क्या?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
बिहार MLC चुनावः जन सुराज ने 5 उम्मीदवार घोषित किए, जानें किसे कहां से मिला टिकट?
विश्व
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
वीकेंड की छुट्टी छोड़ व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप, ईरान की धमकी के बाद US अलर्ट
टेलीविजन
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
शूटिंग न हो तो कैसा दिखता है ‘तारक मेहता’ का सेट? मुनमुन दत्ता ने दिखाई झलक
स्पोर्ट्स
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
स्मृति मंधाना T20I में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं, रचा इतिहास
इंडिया
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
PM मोदी ने पायल मेहता के निधन पर जताया दुख, कहा- 'राष्ट्रीय मुद्दों की समझ...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
दिल्ली में 3 दिनों की बैंक हड़ताल! SBI ने ग्राहकों को कहा- निपटा लें जरूरी काम
नौकरी
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
हाई सैलरी जॉब पाने का मौका दे रहा SBI, मिलेगा 98 लाख तक का पैकेज
एग्रीकल्चर
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
एक दिन में कितना दूध देती है भदावरी भैंस, क्यों कम होती जा रही इनकी संख्या?
ENT LIVE
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
Kareena Kapoor के 100 Expressions का राज! Daayra में Meghna Gulzar ने क्यों लगाया था Control?
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
Embed widget