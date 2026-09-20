एशियन गेम्स में कब है मेंस क्रिकेट टीम का पहला मैच, वैभव-अभिषेक होंगे एक्शन में; जानें तारीख

2026 एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है. टीम इंडिया ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 119 रनों से हराकर फाइनल का टिकट कटाया. महिला टीम को अब गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ना है, जो 22 सितंबर को खेला जाएगा. मगर मेंस टीम के अभी दूर-दूर तक कोई दर्शन नहीं हुए हैं.

भारत की मेंस टीम जापान के लिए रवाना हो गई है, जहां उसे 22 सितंबर को जापान के साथ मुकाबला खेलना है. यह मैच एशियन गेम्स का हिस्सा नहीं होगा. 22 सितंबर को यह मैच भारत और जापान के राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में करवाया जा रहा है. आखिर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम एशियन गेम्स में अपना पहला मैच कब और किसके साथ खेलेगी?

28 सितंबर को पहला मैच?

एशियन गेम्स के मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में कुल 10 टीम भाग लेंगी, लेकिन इन खेलों में सीड सिस्टम लागू किया गया है. यानी ICC रैंकिंग में टॉप-4 टीमों को डायरेक्ट क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिल गई है. भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका सीधे नॉकआउट मैच खेलेंगे.

भारतीय मेंस टीम अपना पहला मैच 28 सितंबर को खेलेगी. उसका प्रतिद्वंदी कौन होगा, यह अभी तय नहीं हुआ है. दरअसल भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा बाकी 6 टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. अफगानिस्तान, जापान और नेपाल को ग्रुप ए में रखा गया है. इस ग्रुप में जो भी टीम दूसरे स्थान पर फिनिश करेगी, उसका सामना 28 सितंबर को क्वार्टरफाइनल में भारत के साथ होगा. दूसरे ग्रुप में हॉन्ग-कॉन्ग, मलेशिया और ओमान को रखा गया है.

1 अक्टूबर को मेंस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल खेले जाएंगे और 3 अक्टूबर को गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला जाएगा.

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महिलाओं का मेडल पक्का

भारत की महिला क्रिकेट टीम का कम से कम सिल्वर मेडल पक्का है. महिला क्रिकेट की बात करें तो 2022 के एशियाई खेलों का फाइनल भी भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था. टीम इंडिया ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता था.

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