क्या भारत से हाथ मिलाने को खड़े रहे पाक स्टार? वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

क्या भारत से हाथ मिलाने को खड़े रहे पाक स्टार? वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

IND vs PAK T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के बाद सामने आए एक वीडियो ने नया विवाद खड़ा कर दिया. शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक के मैदान पर रुकने की घटना को लेकर सोशल मीडिया पर हैंडशेक को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Preferred Sources

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए हाई-वोल्टेज मुकाबले के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी और खिलाड़ी उस्मान तारिक भारतीय टीम की ओर देखते हुए कुछ सेकंड के लिए रुकते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो ने क्रिकेट फैंस के बीच कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है.

मैच के बाद नहीं हुआ हैंडशेक

कोलंबो में खेले गए इस मुकाबले के दौरान भारत की अगुवाई कर रहे कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि टीम अपनी ‘नो-हैंडशेक पॉलिसी’ को जारी रखेगी. यही वजह रही कि मैच खत्म होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों या सपोर्ट स्टाफ के बीच किसी तरह का औपचारिक हाथ मिलाना नहीं हुआ था.

बताया जा रहा है कि भारतीय टीम ने यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के सम्मान में लिया है. साथ ही यह कदम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद भारतीय सेना के प्रति एकजुटता दिखाने के तौर पर भी देखा जा रहा है.

वायरल वीडियो ने बढ़ाई हलचल

मैच खत्म होने के बाद सामने आए वीडियो में देखा गया कि जैसे ही पाकिस्तान का आखिरी विकेट गिरा, शाहीन अफरीदी और उस्मान तारिक मैदान से बाहर जाते समय अचानक रुक गए और पीछे मुड़कर भारतीय टीम की तरफ देखने लगे. उस वक्त भारतीय खिलाड़ी मैदान के एक कोने में जीत का जश्न मना रहे थे. हालांकि यह साफ नहीं है कि दोनों खिलाड़ी क्यों रुके थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगो का मानना है कि वे भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिलाने का इंतजार कर रहे थे.

एशिया कप से जारी है यह रुख

भारत और पाकिस्तान के बीच हैंडशेक को लेकर यह दूरी नई नहीं है. पिछले साल दुबई में खेले गए एशिया कप 2025 के दौरान भी दोनों टीमों के कप्तानों के बीच टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया गया था. उसी रुख को इस बार भी जारी रखा गया है. 

कप्तानों के बयान से पहले ही मिल गए थे संकेत

मुकाबले से एक दिन पहले जब दोनों कप्तानों से मैच के बाद हाथ मिलाने को लेकर सवाल पूछा गया था, तब किसी ने भी इस पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया था. सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ इतना कहा था कि वह क्रिकेट की भावना को बनाए रखना चाहते हैं. 

अब इस नए वीडियो के सामने आने के बाद यह मुद्दा एक बार फिर सोशल मीडिया और क्रिकेट गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है. 

Published at : 17 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Shaheen Shah Afridi IND VS PAK Usman Tariq T20 World Cup 2026 VIRAL VIDEO
