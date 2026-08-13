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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सबारिश से कोल इंडिया ओपन 54 होल तक सीमित, जमाल हुसैन दो शॉट आगे

बारिश से कोल इंडिया ओपन 54 होल तक सीमित, जमाल हुसैन दो शॉट आगे

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर छह बार के विजेता बांग्लादेश के 41 वर्षीय जमाल (65-63) ने सात बर्डी, एक ईगल और दो बोगी वाले उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद अपना कुल स्कोर 12-अंडर 128 पहुंचाया.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 13 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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कोलकाता, 13 अगस्त, 2026: जमाल हुसैन ने सात-अंडर 63 का शानदार स्कोर बनाकर गुरुवार को कोलकाता के टॉलीगंज क्लब में कोल इंडिया ओपन के बारिश से प्रभावित दूसरे दौर की समाप्ति के बाद दो शॉट की बढ़त हासिल की. डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर छह बार के विजेता बांग्लादेश के 41 वर्षीय जमाल (65-63) ने सात बर्डी, एक ईगल और दो बोगी वाले उतार-चढ़ाव भरे दौर के बाद अपना कुल स्कोर 12-अंडर 128 पहुंचाया. जमाल ने दूसरे दौर की शुरुआत पहले दौर के लीडर ओम प्रकाश चौहान से तीन शॉट पीछे रहते हुए की थी.

बुधवार को भारी बारिश के कारण खेल स्थगित होने के समय वह संयुक्त पांचवें स्थान पर थे. उन्होंने गुरुवार को अपने बचे हुए होल पूरे किए और बाकी खिलाड़ियों पर दो शॉट की बढ़त बना ली. बारिश के कारण हुई रुकावटों के बाद टूर्नामेंट को घटाकर 54 होल का कर दिया गया है. तीसरा और अंतिम दौर शुक्रवार को शॉटगन स्टार्ट के साथ खेला जाएगा.

रात तक क्लब हाउस में शीर्ष पर रहे दिल्ली के क्षितिज नवीद कौल (64-66) 10-अंडर 130 के कुल स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर हैं. चंडीगढ़ के अक्षय शर्मा (66-65) और अजीतेश संधू (63-68) नौ-अंडर 131 के साथ संयुक्त तीसरे स्थान पर हैं. पूर्व एशियन टूर विजेता संधू ने मौसम के कारण कई बार खेल रुकने के बावजूद दो-अंडर 68 का स्कोर बनाया.

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे सप्तक तलवार (67-65), पहले दौर के लीडर और 2023 के रैंकिंग विजेता ओम प्रकाश चौहान (62-70) व यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा से स्नातक शुभम जगलान (67-65) आठ-अंडर 132 के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर हैं. आठवें और पार-5 13वें होल पर किए गए दो चिप-इन जमाल के दौर के मुख्य आकर्षण रहे. 13वें होल पर उनके चिप-इन से ईगल बना, जिसने उन्हें टूर्नामेंट पर नियंत्रण बनाने में मदद की.

जमाल ने कहा, “मैंने आठवें और 13वें होल पर दो चिप-इन किए, इसलिए अपने दौर से बेहद खुश हूं. कोर्स काफी नरम था और जमीन पर गिरने के बाद गेंद ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी. ऐसे में फेयरवे ढूंढना बेहद महत्वपूर्ण था.” जमाल ने गीली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना करने का श्रेय अपनी अच्छी ड्राइविंग को दिया. उनके अनुसार, वह पूरे दौर में सिर्फ दो या तीन फेयरवे से चूके. उन्होंने कहा, “मैंने ड्राइवर से गेंद को काफी अच्छी तरह हिट किया और अधिकतर फेयरवे ढूंढने में सफल रहा. इन परिस्थितियों में इससे बड़ा अंतर पैदा हुआ.”

उनके दौर का सबसे भाग्यशाली पल पार-3 18वें होल पर आया. जमाल का पांच-आयरन से खेला गया टी शॉट दाईं ओर जाकर आउट ऑफ बाउंड्स की सीमा से टकराया और वापस कोर्स के अंदर आ गया. उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए अच्छे अप-एंड-डाउन के साथ पार बचाया. जमाल ने कहा, “18वें होल पर मैं भाग्यशाली रहा क्योंकि सीमा से टकराने के बाद गेंद वापस खेल में आ गई. मैंने वहां पार बचाया और उससे मेरे दौर की लय बदल गई. इसके बाद मैंने काफी अच्छी गोल्फ खेली.”

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई रैंकिंग में फिलहाल 12वें स्थान पर चल रहे जमाल इससे पहले टॉलीगंज क्लब में जीत दर्ज कर चुके हैं और इस कोलकाता के कोर्स पर बेहद सहज महसूस करते हैं. उन्होंने कहा, “जब भी मैं टॉलीगंज क्लब में खेलता हूं, मुझे यह अपने घरेलू कोर्स जैसा लगता है. यह मेरे पसंदीदा कोर्सों में से एक है और मैं यहां हमेशा अच्छी गोल्फ खेलता हूं. अंतिम दौर में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा.”

जमाल को मौसम के कारण छोटे किए गए टूर्नामेंट जीतने का हालिया अनुभव भी है. उन्होंने 2025 में तेलंगाना गोलकुंडा मास्टर्स का खिताब जीता था, जिसे हैदराबाद में भारी बारिश के कारण 54 होल तक सीमित कर दिया गया था. कोलकाता के खिलाड़ियों में दिव्यांशु बजाज का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा. वह तीन-अंडर 137 के कुल स्कोर के साथ संयुक्त 19वें स्थान पर रहे. कट एक-ओवर 141 पर निर्धारित हुआ और 132 खिलाड़ियों के मैदान में से 57 ने अंतिम दौर में जगह बनाई.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 13 Aug 2026 06:54 PM (IST)
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