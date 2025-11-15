खिलाड़ी पर चल रहा रेप केस, फिर भी RCB ने किया रिटेन, सोशल मीडिया पर तगड़ा बवाल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने IPL 2026 के लिए अपनी रिटेंशन लिस्ट (RCB Retained Players List) में यश दयाल को भी शामिल किया है. आरसीबी के इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि यश पर अभी 2 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें पोक्सो एक्ट के तहत एक मामला भी शामिल है. पिछले साल आरसीबी ने यश दयाल को 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

यश दयाल पर गाजियाबाद और जयपुर में दो अलग-अलग मामले दर्ज हैं और दोनों ही यौन शोषण से संबंधित हैं. RCB द्वारा उन्हें रिटेन किए जाने से फ्रैंचाइजी के रुख पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इस रिटेंशन को लेकर सोशल मीडिया पर लोग 2 गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों ने तो यह तक कहा कि गंभीर मामले दर्ज होने के बावजूद यश को रिटेन करके आरसीबी फ्रैंचाइजी समाज में गलत संदेश दे रही है.

आरसीबी फ्रैंचाइजी ने यश दयाल को रिटेन करने पर अलग से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है. टीम की ओर से यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने यश दयाल पर लगे आरोपों को लेकर BCCI से संपर्क साधा है या नहीं. आपको बताते चलें कि यश दयाल ने IPL 2025 के फाइनल के बाद कोई प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट नहीं खेला है.

झेल चुके हैं सस्पेंशन

इसी साल अगस्त में दर्ज मामलों की गंभीरता को देखते हुए यूपी टी20 लीग के आयोजकों ने यश दयाल को लीग में भाग लेने से रोक दिया था. वो गोरखपुर लायंस के लिए खेलने वाले थे. वहीं डोमेस्टिक सीजन में वो अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए एक भी मैच में नहीं खेलते दिखे हैं. ये सब खबरें उनके क्रिकेट में भविष्य को कटघरे में लाकर खड़ा कर रही हैं.

Coz Yash Dayal has two allegations in two different states, one of them under POCSO.. — Noah (@PantasticNoah) November 15, 2025

I am beyond shocked as to how Yash Dayal was retained by RCB. He has some serious allegations against him and generally a franchise should distance themselves from such a massive controversey. Maybe RCB know something we don't know. Only time will tell. — Anuj Nitin Prabhu (@APTalksCricket) November 15, 2025

What a shame

Kohli and Yash Dayal in the same poster... https://t.co/JJIT8Dr5av — Cric Nerd (@CheeYaarr) November 15, 2025

यह भी पढ़ें:

