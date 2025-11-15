भारतीय कप्तान शुभमन गिल कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, इससे उनकी पहले टेस्ट में वापसी और दूसरे टेस्ट में खेलने पर संशय बना हुआ है. कोलकाता टेस्ट में दूसरे दिन बल्लेबाजी के दौरान गिल की गर्दन में खिंचाव आ गया था, जिसके बाद उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया.

शुभमन गिल भारतीय पारी के 35वें ओवर में बैटिंग करने आए थे. साइमन हार्मर की गेंद पर स्वीप शॉट लगाते समय उनकी गर्दन में खिंचाव आ गया था. कुछ देर मैदान पर उनकी जांच हुई, लेकिन वो 4 रन बनाकर रिटायर्ड आउट होकर मैदान से बाहर चले गए थे.

न्यूज एजेंसी PTI अनुसार गिल को स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और उनके गले पर पट्टा बंधा हुआ था. एक अन्य रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गिल को वुडलैंड अस्पताल में भर्ती किया गया था और रातभर डॉक्टरों की निगरानी में ही रह सकते हैं.

गिल के मैदान से बाहर जाने के बाद BCCI ने अपडेट देकर बताया था कि उन्हें गर्दन में खिंचाव की समस्या है. दूसरी ओर टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने बताया कि शुभमन गिल को यह समस्या मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरने से पहले ही होने लगी थी.

शुभमन गिल के लिए पिछले कुछ हफ्ते बहुत व्यस्त रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया टूर समाप्त होने से अगले ही दिन वो कोलकाता आ गए थे. बीते मंगलवार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए अभ्यास शुरू कर दिया था. मोर्ने मोर्केल ने भी इसी बात पर जोर दिया कि गिल अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, इसलिए हो सकता है कि गलत करवट से सोने के कारण ऐसा हुआ हो.

बता दें कि कोलकाता टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 93 रन बना लिए हैं.

