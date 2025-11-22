Most Wickets In IPL: IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, टॉप 5 की लिस्ट में कितने भारतीय खिलाड़ी
बल्लेबाजों के दबदबे वाले IPL में कुछ गेंदबाज ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी निरंतरता और कौशल से IPL में मजबूत पहचान बनाई है. IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में चहल टॉप पर हैं
Most Wickets In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) अपनी शुरुआत से ही तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स के लिए बड़ा मंच साबित हुआ है. 2008 से अब तक कई भारतीय और विदेशी गेंदबाजों ने अपनी घातक गेंदबाजी से मैच का रुख पलट दिया. IPL 2025 तक के सभी आंकड़ों के अनुसार, इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय स्पिनर्स का दबदबा साफ दिखाई देता है.
युजवेंद्र चहल
सबसे ऊपर हैं भारत के लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल, जिन्होंने IPL के दौरान मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और अब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अपनी स्पिन का जादू दिखाया है. चहल ने अब तक 174 मैचों में 221 विकेट हासिल किए हैं. उनका बेस्ट प्रदर्शन 5/40 रहा है, जबकि 8 बार उन्होंने एक पारी में 4 विकेट चटकाए हैं. IPL इतिहास में अभी तक कोई भारतीय स्पिनर चहल के आंकड़ों के करीब नहीं पहुंच पाया है.
भुवनेश्वर कुमार
दूसरे स्थान पर हैं अनुभवी स्विंग गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, जो अपनी सटीक लाइन-लेंथ और पावरप्ले में विकेट लेने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. भुवनेश्वर ने 190 मैचों में 198 विकेट लिए हैं, जिसमें 5/19 उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है. IPL के इतिहास में डेथ ओवर्स में सबसे भरोसेमंद गेंदबाजों में उनका नाम हमेशा शामिल रहा है.
सुनील नारायण
इसके बाद इस लिस्ट में आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के स्टार स्पिनर सुनील नारायण, जिनका नाम IPL की दिग्गज गेंदबाजों में गिना जाता है. नारायण ने अब तक 192 विकेट झटके हैं और उनका इकॉनमी सिर्फ 6.79 है, जो T20 क्रिकेट में बेहद शानदार माना जाता है.
पियूष चावला
चौथे स्थान पर हैं अनुभवी स्पिनर पियूष चावला. उन्होंने 192 मैचों में 192 विकेट लेकर अपने IPL करियर को बेहद सफल बनाया है. उन्होंने चैन्नई,पंजाब, मुंबई और कोलकत्ता के लिए शानदार गेंदबाजी की है. शुरुआती सीजन से ही चावला का प्रदर्शन लगातार टीमों के लिए भरोसेमंद रहा है.
रविचंद्रन अश्विन
इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने IPL में 187 विकेट लिए हैं. हालांकि वे अपनी किफायती गेंदबाजी और चतुराई के लिए अधिक प्रसिद्ध हैं, लेकिन विकेट लेने में भी उनका योगदान कम नहीं रहा है.
