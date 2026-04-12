हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL में बवाल... वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े RR के मैनेजर चला रहे थे मोबाइल, पूर्व चेयरमैन ने भी उठाए सवाल

IPL में बवाल... वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े RR के मैनेजर चला रहे थे मोबाइल, पूर्व चेयरमैन ने भी उठाए सवाल

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स टीम के मैनेजर का एक एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल मचा हुआ है. वीडियो में वह डगआउट में वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े मोबाइल फोन चला रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 12 Apr 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान रॉयल्स का IPL 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा है, टीम लगातार 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर काबिज है. गुवाहाटी में शुक्रवार को RCB के खिलाफ भी वैभव की तूफानी पारी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने मात्र 26 गेंदों में 78 रन बनाए. मैच के बाद वह सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन उनके साथ RR टीम के मैनेजर का वीडियो भी चर्चा का विषय बना. उन्हें डगआउट में मोबाइल फोन चलाते हुए देखा गया, जिससे फैंस के मन में भी सवाल उठने लगे कि क्या इसकी अनुमति होती है और नहीं तो क्या उनपर एक्शन होगा.

वैभव सूर्यवंशी के साथ बैठे चला रहे थे फोन

राजस्थान रॉयल्स की पारी के 11वें ओवर में जब कैमरा टीम के डगआउट में गया तो दिखा कि मैनेजर रोमी भिंडर मोबाइल फोन चला रहे हैं. उनके साथ वैभव सूर्यवंशी बैठे हुए थे, वह भी फोन में देख रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, फैंस इसे आईपीएल नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं. नियमों के अनुसार टीम मैनेजर ड्रेसिंग रूम एरिया में तो  फोन चला सकते हैं लेकिन डगआउट में नहीं.

IPL आचार संहिता में प्लेयर्स और सहयोगी स्टाफ के लिए कड़े नियम बने हुए हैं. केवल नामित एनालिस्ट ही मैच से संबंधित डेटा के लिए कंप्यूटर चला सकता है. ऐसे में राजस्थान के मैनेजर का फोन चलाना नियमों का उल्लंघन लगता है. इस पर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी सवाल उठाए.

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने 'एक्स' अकाउंट पर वीडियो को रीट्वीट करते हुए इस पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, "ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है. एंटी करप्शन यूनाइट कहां पर थी."

माना जा रहा है कि एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी, मैच रेफरी इस मामले की समीक्षा कर सकती है. राजस्थान रॉयल्स का अगला मैच सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals IPL Rules INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL में बवाल... वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े RR के मैनेजर चला रहे थे मोबाइल, पूर्व चेयरमैन ने भी उठाए सवाल
IPL में बवाल... वैभव सूर्यवंशी के साथ खड़े RR के मैनेजर चला रहे थे मोबाइल, पूर्व चेयरमैन ने भी उठाए सवाल
आईपीएल 2026
Axar Patel Statement: CSK से हार के बाद अक्षर पटेल ने किसके सर फोड़ा हार का ठीकरा? बल्लेबाजों का किया बचाव
CSK से हार के बाद अक्षर पटेल ने किसके सर फोड़ा हार का ठीकरा? बल्लेबाजों का किया बचाव
आईपीएल 2026
IPL Points Table: पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
आईपीएल 2026
CSK vs DC मैच में बवाल, ट्रिस्टन स्टब्स ने गुस्से में फेंका हेलमेट; अंपायर से भिड़े नितीश राणा
CSK vs DC मैच में बवाल, ट्रिस्टन स्टब्स ने गुस्से में फेंका हेलमेट; अंपायर से भिड़े नितीश राणा
Advertisement

वीडियोज

165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
'दोस्त' ऑफ ईरान... 'Ghosts' ऑफ बेरूत !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Iran War Talk: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, पाकिस्तान से बोले जेडी वेंस- हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Mathura Boat Accident: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 5 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
मथुरा: यमुना नाव हादसे में अब तक 11 की मौत, 5 अभी भी लापता, ठेकेदार और नाविक गिरफ्तार
आईपीएल 2026
IPL Points Table: पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
पहली जीत के बाद CSK ने अंक तालिका में लगाई छलांग, देखें सभी 10 टीमों का हाल
बॉलीवुड
Asha Bhosle Health Live: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती जनाई ने दिया हेल्थ अपेडट
लाइव: आशा भोसले का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज, पोती ने दिया हेल्थ अपेडट
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: एसआईआर के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया- ममता बनर्जी
Live: एसआईआर के कारण 250 लोगों की मौत, 60 लाख हिंदू, 30 लाख मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटा गया- ममता बनर्जी
विश्व
US Iran Peace Talks in Pakistan: अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फेल, अब पाकिस्तान ने दोनों पक्षों के सामने रखी ये डिमांड
एग्रीकल्चर
2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत
2 लाख लगाकर कमा सकते हैं 10 लाख, टमाटर की खेती का यह तरीका बदल देगा किस्मत
ट्रेंडिंग
किताबें हैं या सोने के बिस्किट? स्कूलों की मनमानी से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं पैरेंट्स, वीडियो वायरल
किताबें हैं या सोने के बिस्किट? स्कूलों की मनमानी से महंगी किताबें खरीदने को मजबूर हैं पैरेंट्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget