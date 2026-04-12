राजस्थान रॉयल्स का IPL 2026 में प्रदर्शन शानदार रहा है, टीम लगातार 4 मैच जीतकर अंक तालिका में पहले नंबर पर काबिज है. गुवाहाटी में शुक्रवार को RCB के खिलाफ भी वैभव की तूफानी पारी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने मात्र 26 गेंदों में 78 रन बनाए. मैच के बाद वह सुर्खियों में छाए रहे, लेकिन उनके साथ RR टीम के मैनेजर का वीडियो भी चर्चा का विषय बना. उन्हें डगआउट में मोबाइल फोन चलाते हुए देखा गया, जिससे फैंस के मन में भी सवाल उठने लगे कि क्या इसकी अनुमति होती है और नहीं तो क्या उनपर एक्शन होगा.

वैभव सूर्यवंशी के साथ बैठे चला रहे थे फोन

राजस्थान रॉयल्स की पारी के 11वें ओवर में जब कैमरा टीम के डगआउट में गया तो दिखा कि मैनेजर रोमी भिंडर मोबाइल फोन चला रहे हैं. उनके साथ वैभव सूर्यवंशी बैठे हुए थे, वह भी फोन में देख रहे थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, फैंस इसे आईपीएल नियमों का उल्लंघन बता रहे हैं. नियमों के अनुसार टीम मैनेजर ड्रेसिंग रूम एरिया में तो फोन चला सकते हैं लेकिन डगआउट में नहीं.

IPL आचार संहिता में प्लेयर्स और सहयोगी स्टाफ के लिए कड़े नियम बने हुए हैं. केवल नामित एनालिस्ट ही मैच से संबंधित डेटा के लिए कंप्यूटर चला सकता है. ऐसे में राजस्थान के मैनेजर का फोन चलाना नियमों का उल्लंघन लगता है. इस पर आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी सवाल उठाए.

This is COMPLETELY A NO NO. WHERE WAS ANTI CORRUPTION 😳 https://t.co/6za4cvc6gm — Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) April 11, 2026

IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अपने 'एक्स' अकाउंट पर वीडियो को रीट्वीट करते हुए इस पर सवाल उठाए. उन्होंने लिखा, "ये तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है. एंटी करप्शन यूनाइट कहां पर थी."

माना जा रहा है कि एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी, मैच रेफरी इस मामले की समीक्षा कर सकती है. राजस्थान रॉयल्स का अगला मैच सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है.