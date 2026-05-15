श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स का हुआ पत्ता साफ? लगातार 5 हार के बाद क्या है प्लेऑफ का समीकरण

Punjab Kings Playoff Qualification Chances: करीब 2 सप्ताह पहले तक IPL 2026 की पॉइंट्स टेबल पर पंजाब किंग्स का राज था. श्रेयस एयर की कप्तानी वाली यह टीम पहले 7 में से एक भी मैच नहीं हारी थी. किस्मत कैसे मुख मोड़ती है, उसका अंदाजा PBKS की टीम को लग गया होगा. लगातार 5 हार झेल चुकी पंजाब अभी अंक तालिका में चौथे स्थान पर है.

एक समय पंजाब को टॉप-2 में फिनिश करने का दावेदार माना जा रहा था. मगर अब उसकी प्लेऑफ में जगह पर भी संकट मंडराने लगा है. पंजाब के सिर्फ 2 मैच बचे हैं और इन्हीं दो मैचों से उसका प्लेऑफ का भविष्य तय होना है. यहां जान लीजिए पंजाब अब कैसे अंतिम-4 में अपनी जगह पक्की कर सकती है.

पंजाब का प्लेऑफ का समीकरण

पंजाब किंग्स 12 मैच खेल चुकी है और उसके 13 पॉइंट्स हैं. पंजाब अगर अपने अगले दोनों मुकाबले जीत लेती है तो उसके कुल अंक 17 हो जाएंगे. इतिहास बताता है कि 17 पॉइंट्स पर टीम आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लेती है और वहां तक पहुंचने के लिए PBKS को अगले दोनों मैच जीतने होंगे.

अगर पंजाब किंग्स अगले 2 में से एक मैच जीत लेती है, तो उसके 15 अंक हो जाएंगे. 15 पॉइंट्स पर भी पंजाब किंग्स प्लेऑफ का टिकट कटा सकती है, लेकिन उसका क्वालीफिकेशन अन्य मैचों के परिणाम पर निर्भर करेगा. बता दें कि पंजाब किंग्स के अगले 2 मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ खेले जाने हैं.

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कौन है खराब प्रदर्शन का कारण?

पंजाब किंग्स को इस हालत में पहुंचाने का एक मुख्य कारण खराब गेंदबाजी है. पिछले 5 मुकाबलों की ही बात करें तो चार बार पंजाब के गेंदबाजों ने 200 या उससे ज्यादा रन लुटाए हैं. इन पांच मैचों में पंजाब की टीम तीन बार 200 रन बनाकर भी स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाई.

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