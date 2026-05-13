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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB प्लेयर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, मैदान पर गिरी गोल्ड चेन लौटाई; लाइव मैच में कैद हुआ नजारा

RCB प्लेयर ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, मैदान पर गिरी गोल्ड चेन लौटाई; लाइव मैच में कैद हुआ नजारा

RCB Jacob Bethell Gold Chain: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स मैच में बल्लेबाज जैकब बैथेल को जरा भी आभास न था कि उनकी गोल्ड की चेन मैदान पर गिर गई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 13 May 2026 11:35 PM (IST)
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आमतौर पर क्रिकेट के मैच बड़े-बड़े स्कोर, चौके, छक्के और शतकों के लिए याद रखे जाते हैं. मगर IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच गोल्ड की चेन के कारण चर्चा में आ गया है. कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 रनों का स्कोर खड़ा किया था. जब बेंगलुरू का पहला विकेट गिरा तो RCB के प्लेयर देवदत्त पडिक्कल ने ईमानदारी की मिसाल पेश कर फैंस का दिल जीता.

दरअसल यह मामला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाड़ी जैकब बैथेल से जुड़ा है. 193 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई RCB के लिए पारी की शुरुआत विराट कोहली और जैकब बैथेल ने की थी.

RCB के खिलाड़ी ने दिखाई ईमानदारी

बेंगलुरू की पारी के चौथे ओवर में जैकब बैथेल 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए. कार्तिक त्यागी की शॉर्ट पिच गेंद पहले बैथेल के हाथ और फिर हेलमेट पर लगी. हेलमेट पर गेंद लगने के कारण जब झटका लगा तो गोल्ड की चेन जैकब बैथेल के गले से उतर कर नीचे गिर गई थी.

बैथेल ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी गोल्ड चेन पिच पर ही गिर गई है और आउट होने के बाद मैदान से बाहर चले गए. जब RCB के अगले बल्लेबाज, देवदत्त पडिक्कल बैटिंग करने आए तो उन्होंने पिच से चेन उठाई और मैच ऑफिशियल्स को दी.

खराब फॉर्म से जूझ रहे जैकब बैथेल

फिल साल्ट के चोटिल होने के बाद जैकब बैथेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम में बतौर ओपनर मौका मिला है. अब तक IPL 2026 में अपनी 6 पारियों में केवल 85 रन बना सके हैं. अब तक सीजन में उनका सर्वोच्च स्कोर केवल 27 रन का रहा है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 May 2026 11:35 PM (IST)
Tags :
Devdutt Padikkal RCB Jacob Bethell IPL 2026
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