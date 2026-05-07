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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म

भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव के घर गूंजी किलकारी, वाइफ ने बेटी को दिया जन्म

Suryakumar Yadav Becomes Father: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बेटी के पिटा बने हैं. गुरुवार को उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने एक बेटी को जन्म दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 May 2026 07:08 PM (IST)
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भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव पिता बन गए हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने गुरुवार, 7 मई के दिन एक बेटी को जन्म दिया. इससे पहले खबर आई थी कि सूर्यकुमार निजी कारणों से MI टीम के साथ रायपुर के लिए रवाना नहीं हुए हैं, जहां 10 मई को मुंबई की भिड़ंत RCB से होनी है.

सूर्यकुमार यादव के लिए आईपीएल 2026 सीजन अच्छा नहीं गुजरा है, लेकिन इस कठिन दौर के बीच उन्हें पिता बनने की खुशी मिली. परिवार के साथ समय बिताने की वजह से वे 10 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाफ मैच से बाहर बैठ सकते हैं.

2016 में की थी शादी

सूर्यकुमार यादव और देविशा शेट्टी कॉलेज के दिनों से एक-दूसरे को जानते हैं. वे आरए पोडार कॉलेज ऑफ ई-कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, जहां उनकी दोस्ती हुई और फिर प्यार. कई साल एक-दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने 2016 में शादी की. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एकसाथ तस्वीर साझा करते रहते हैं और देविशा समय-समय पर मुंबई इंडियंस और इंटरनेशनल मैचों में टीम इंडिया को सपोर्ट करने मैदान में आती रहती हैं.

यह भी पढ़ें: IPL 2026 में एक गेंद डॉट होने पर कितने पेड़ लगाती है BCCI? इस सीजन के आंकड़े जान चौंक जाएंगे आप

खराब फॉर्म से जूझ रहे सूर्यकुमार

सूर्यकुमार यादव लंबे अरसे से खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. IPL 2026 में अब तक 10 मैचों में केवल 195 रन बना पाए हैं और औसत सिर्फ 19.5 का है. पूरे सीजन में उनके बल्ले से केवल एक अर्धशतकीय पारी निकली है. आमतौर पर 160-170 के तूफानी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने वाले सूर्यकुमार का स्ट्राइक रेट इस सीजन गिरकर 145 पर आ गया है.

सूर्यकुमार यादव की खराब फॉर्म का मतलब मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर बुरी तरह संघर्ष करता दिखा है, क्योंकि तिलक वर्मा भी इस सीजन एक शतकीय पारी के अलावा कुछ खास नहीं कर पाए हैं, दूसरी ओर कप्तान हार्दिक पांड्या भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. मुंबई का हाल इतना बुरा है कि वह प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर खड़ी है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 May 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
Devisha Shetty Suryakumar Yadav Wife SURYAKUMAR YADAV
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