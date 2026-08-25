श्रीलंका से जीते, तो कितना आसान हो जाएगा WTC फाइनल का समीकरण; जानें

भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में श्रीलंका का क्लीन स्वीप करने के करीब है. टीम इंडिया ने पहला टेस्ट मैच 165 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया था. अब कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में भी भारत मजबूत स्थिति में है, जिसने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी. बता दें कि शुभमन गिल और उनके साथियों के लिए अगला प्रत्येक टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है.

अगर टीम इंडिया कोलंबो टेस्ट मैच में भी बड़ी जीत दर्ज कर लेती है, तो क्या उसकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की राह आसान हो जाएगी? यहां जान लीजिए उसके बाद क्या होगा भारत के फाइनल में जाने का पूरा समीकरण?

अगर भारत को जीत मिली तो

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारतीय टीम अभी पांच वें स्थान पर है और उसका पॉइंट्स परसेंट (PCT) 53.33 का है. अगर टीम इंडिया कोलंबो टेस्ट को जीत लेती है तो उसका पीसीटी 57.57 का हो जाएगा. WTC 2021-23 चक्र को याद करें तो भारत सिर्फ 58.8 पीसीटी प्राप्त करके भी फाइनल खेला था, लेकिन इस बार स्थिति अलग है. इस बार सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश भी फाइनल में जाने के लिए काफी अच्छी स्थिति में बना हुआ है.

वैसे तो फाइनल क्वालीफिकेशन के लिए कोई सुरक्षित मानदंड नहीं है, लेकिन इतिहास को उठाकर देखें तो 68 या उससे ज्यादा पीसीटी होने पर कोई टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेती है. कोलंबो में जीत के बाद अगर टीम इंडिया को WTC की टेबल में 68 प्रतिशत पीसीटी तक पहुंचना है तो उसे बचे 7 में से 6 मुकाबले जीतने होंगे. वहीं श्रीलंका सीरीज के बाद टीम इंडिया अपने सभी 7 मैच जीत लेती है तो उसका पीसीटी 74.07 हो जाएगा, जिससे वह फाइनल में जाने का सबसे बड़ा दावेदार भी बन सकता है.

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भारत के कितने मैच बाकी?

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज समाप्त होने के बाद भारतीय टीम अक्टूबर-नवंबर महीने में न्यूजीलैंड का दौरा करेगी, जहां उसे 2 टेस्ट मैच के अलावा टी20 और वनडे सीरीज भी खेलनी है. वहीं अगले साल जनवरी-फरवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया टीम भारत दौरे पर आएगी, जहां दोनों टीमों के बीच 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगी.

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