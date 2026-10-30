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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट

मुंबई इंडियंस का साथ नहीं छोड़ेंगे हार्दिक पांड्या! IPL 2027 ऑक्शन से पहले चौंकाने वाला अपडेट

मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या के भविष्य को लेकर चर्चा तेज है. रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक IPL 2027 में टीम के साथ बने रह सकते हैं.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 30 Oct 2026 03:44 PM (IST)
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आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या के फ्यूचर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. पिछले तीन सीजन से टीम की कप्तानी कर रहे हार्दिक को लेकर ट्रेड की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक, अगर मुंबई इंडियंस को उनके बदले कोई सही खिलाड़ी नहीं मिलता है, तो हार्दिक एक और सीजन टीम के साथ बने रह सकते हैं. ऐसे में उनके टीम में रहने की हालात में भी कप्तानी की जिम्मेदारी किसे मिलेगी, ये देखना दिलचस्प होगा.

हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर मुंबई इंडियंस की तरफ से अब तक कोई ऐलान नहीं हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक, उनके दूसरी टीम में जाने की संभावना जताई जा रही है. लेकिन, अगर फ्रेंचाइजी को कोई अच्छा ट्रेड ऑफर नहीं मिलता है, तो हार्दिक को टीम में बनाए रखा जा सकता है. ये भी कहा गया है कि हार्दिक कप्तान रहें या नहीं, टीम के लिए उनका पूरा योगदान रहेगा. उनके फ्यूचर का फैसला मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट करेगा.

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रोहित शर्मा को फिर मिल सकती है कप्तानी

मुंबई इंडियंस के सामने अगले सीजन के लिए कप्तान चुनने की चुनौती भी है. रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में टीम को 5 आईपीएल खिताब दिला चुके हैं. ऐसे में उन्हें एक बार फिर ये जिम्मेदारी सौंपना फ्रेंचाइजी के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. रोहित का अनुभव टीम को बदलाव के दौर में संभालने में मदद कर सकता है. लेकिन, उन्हें दोबारा कप्तान बनाए जाने की कोई जानकारी नहीं है.

तिलक वर्मा भी हैं मजबूत ऑप्शन

तिलक वर्मा को मुंबई इंडियंस के फ्यूचर के कप्तान के तौर पर देखा जा रहा है. युवा होने के वजह से वो लंबे समय तक टीम की कमान संभाल सकते हैं. रोहित शर्मा की कप्तानी में उन्हें अनुभव हासिल करने का मौका मिल सकता है. वहीं, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह के नाम पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन कप्तानी को लेकर अंतिम फैसला फ्रेंचाइजी को ही लेना है.

कीरोन पोलार्ड की भूमिका अहम

मुंबई इंडियंस के नए हेड कोच कीरोन पोलार्ड भी कप्तानी के फैसले में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वो रोहित के साथ कई खिताबी सीजन में खेल चुके हैं और उनके नेतृत्व को अच्छी तरह समझते हैं. आईपीएल 2027 के बाद मेगा ऑक्शन होना है, इसलिए मुंबई इंडियंस को अगले सीजन के साथ-साथ फ्यूचर की टीम तैयार करने पर भी ध्यान देना होगा.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
MUMBAI INDIANS HARDIK PANDYA
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