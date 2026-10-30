IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी

बुमराह vs शाहीन, सचिन बनाम इंजमाम, वकार यूनुस ने चुने भारत-पाकिस्तान के बेस्ट खिलाड़ी

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के साथ कई भारतीय खिलाड़ियों को पाकिस्तान के दिग्गजों से बेहतर चुना.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 30 Oct 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों में फर्क करना हो, तो हर किसी की अपनी पसंद होती है. कोई सचिन तेंदुलकर को बेहतर मानता है, तो किसी को विराट कोहली का खेल पसंद आता है. लेकिन जब यही सवाल पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनुस से पूछे गए, तो उनके जवाब काफी दिलचस्प रहे. शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट के दौरान वकार को दोनों देशों के दिग्गज खिलाड़ियों में से किसी एक को चुनना था. ज्यादातर मुकाबलों में उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों का नाम लिया.

वकार यूनुस के सामने पहला बड़ा सवाल सचिन तेंदुलकर और इंजमाम उल-हक को लेकर आया. उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम की जगह सचिन को चुना. इसके बाद विराट कोहली और बाबर आजम में से किसी एक को चुनने की बारी आई, तो उन्होंने विराट का नाम लिया. यानी बल्लेबाजी के इन दोनों मुकाबलों में वकार की पसंद भारतीय खिलाड़ी रहे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: मयंक यादव ने पहले ओवर में चटकाया विकेट, भारत की अच्छी शुरुआत; एलन-मिशेल क्रीज पर
Live: मयंक यादव ने पहले ओवर में चटकाया विकेट, भारत की अच्छी शुरुआत; एलन-मिशेल क्रीज पर
क्रिकेट
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
क्रिकेट
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
क्रिकेट
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान

बुमराह और शाहीन में कौन बेहतर?

तेज गेंदबाजी में भी वकार ने भारत के जसप्रीत बुमराह को चुना. उनके सामने बुमराह और पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी में से किसी एक को चुनने का सवाल था. वहीं, मोहम्मद शमी और मोहम्मद आमिर की तुलना में उन्होंने शमी का नाम लिया. इन जवाबों में भी भारतीय गेंदबाजों को जगह मिली.

धोनी और रोहित पर भी भरोसा

वकार ने एमएस धोनी को पाकिस्तान के जावेद मियांदाद से बेहतर फिनिशर चुना. उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा कि धोनी ने अपने करियर में ज्यादा मैच जिताए हैं. राहुल द्रविड़ और यूनुस खान के बीच उन्होंने द्रविड़ को चुना. वहीं, रोहित शर्मा को फखर जमान और वीवीएस लक्ष्मण को मिस्बाह-उल-हक से बेहतर माना.

पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को भी चुना

वकार के जवाबों में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी जगह मिली. उन्होंने वीरेंद्र सहवाग के बजाय सईद अनवर को चुना. वहीं, कपिल देव और इमरान खान के बीच उनकी पसंद इमरान खान रहे. स्पिन गेंदबाजी में उन्होंने टेस्ट के लिए अनिल कुंबले और वनडे के लिए सकलैन मुश्ताक को चुना.

वैभव सूर्यवंशी और समीर मिन्हास के बीच वकार ने किसी एक का नाम नहीं लिया.  उन्होंने कहा कि उन्होंने दोनों को इतना नहीं देखा है कि किसी एक को चुन सकें.

यह भी पढ़ें: दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास

About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Sachin Tendulkar Waqar Younis Shaheen Afridi JASPRIT BUMRAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs NZ 4th T20I Live Score: मयंक यादव ने पहले ओवर में चटकाया विकेट, भारत की अच्छी शुरुआत; एलन-मिशेल क्रीज पर
Live: मयंक यादव ने पहले ओवर में चटकाया विकेट, भारत की अच्छी शुरुआत; एलन-मिशेल क्रीज पर
क्रिकेट
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
भुवनेश्वर पर भरोसा खत्म, वैभव भी OUT, ईशान किशन की वापसी, चौथे टी20 में टीम इंडिया की पहले बॉलिंग
क्रिकेट
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
न्यूजीलैंड में दिखा विराट कोहली का जबरदस्त क्रेज, एयरपोर्ट पर उमड़ी भीड़ का वीडियो वायरल
क्रिकेट
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
अनंत सिंह को जाना होगा जेल, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
शिवराज सिंह चौहान की माता का निधन, केंद्रीय मंत्री बोले- 'मां का जाना खालीपन छोड़ गया'
ओटीटी
अब OTT पर भौकाल मचाने आ गई 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
अब ओटीटी पर भौकाल मचाएगी 'मिर्जापुर द मूवी', जानें- कहां देखें ये फिल्म?
आईपीएल 2026
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
मुंबई इंडियंस को एकसाथ मिले 4 नए कोच, रॉबिन उथप्पा संभालेंगे बैटिंग की कमान
इंडिया
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
गठबंधन के मॉक पार्लियामेंट में विजय की पार्टी TVK शामिल होगी या नहीं? बड़ा अपडेट
इंडिया
'सौरव दास के बैकग्राउंड की हो जांच', हाई कोर्ट में याचिका पर CJP नेता को नोटिस
'सौरव दास के बैकग्राउंड की हो जांच', हाई कोर्ट में याचिका पर CJP नेता को नोटिस
Home Tips
Diwali Fan Cleaning: दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
दीवाली पर पंखा चमकाने का आसान जुगाड़, बिना खोले 2 मिनट में करें साफ
शिक्षा
JEE Main Registration 2027: जेईई मेन 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, NTA ने लागू किया नियम
JEE Main 2027 में कहां दे पाएंगे परीक्षा, शहर चुनने के लिए NTA ने लागू किया नियम
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget