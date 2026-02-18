हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर

जसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत को अपने आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में नीदरलैंड का सामना करना है. इस मैच से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने जसप्रीत बुमराह को लेकर बड़ी जानकारी दी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 18 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Preferred Sources

Jasprit Bumrah Will Not Be Rested Against Netherlands: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भारतीय टीम को नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलना है. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मंगलवार यानी 18 फरवरी को कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप ए के आखिरी मैच में आराम नहीं दिया जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार यानी 15 फरवरी को हुए मुकाबले में बुमराह ने सईम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा के अहम विकेट चटकाए थे, जिससे पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया जाएगा आराम 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की खेल विज्ञान टीम जसप्रीत बुमराह के कार्यभार का एहतियात के साथ प्रबंधन कर रही है. इसलिए उन्हें समय-समय पर आराम दिया जाता है. हालांकि, टीम इंडिया के बल्लेबाजी सितांशु कोटक ने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि बुमराह को आराम दिया जाएगा. इसके बारे में बाद में फैसला लेंगे.’

सितांशु कोटक ने अभिषेक शर्मा की के बारे में सकारात्मक जवाब दिया. अभिषेक पेट में संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल पाएं थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए. कोटक ने कहा, ‘उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. पिछले मैच में वो पहले ओवर में आउट हो गया. हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते. अब वह ठीक है.’

ईशान किशन की सितांशु कोटक ने की जमकर तारीफ

सितांशु कोटक ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा, ‘वो अपने शुरुआती दिनों से ही आत्मविश्वास से भरपूर है. इससे टी20 क्रिकेट में मदद मिलती है. वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद से हमने देखा है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और यही वजह है कि हर मैच अहम है.’

Published at : 18 Feb 2026 08:28 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Sitanshu Kotak Cricket News IND Vs NED JASPRIT BUMRAH ISHAN KISHAN T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर
जसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
क्रिकेट
बारिश ने बिगाड़ा खेल! IRE vs ZIM मैच हुआ रद्द, सुपर-8 से बाहर हुई ऑस्ट्रेलिया
बारिश ने बिगाड़ा खेल! IRE vs ZIM मैच हुआ रद्द, सुपर-8 से बाहर हुई ऑस्ट्रेलिया
क्रिकेट
T20 WC 2026 Points Table: ग्रुप A में सुपर-8 की आखिरी सीट के लिए जबरदस्त टक्कर, पाकिस्तान की अटकीं सांसें, आज हारा तो लौटेगा वापस
ग्रुप A में सुपर-8 की आखिरी सीट के लिए जबरदस्त टक्कर, पाकिस्तान की अटकीं सांसें, आज हारा तो लौटेगा वापस
Advertisement

वीडियोज

Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
DP World Players Championship 2026:हनी वैसोया बने किंग! कुतुब गोल्फ कोर्स में दर्ज की ऐतिहासिक जीत
Sandeep Chaudhary: 'PDA के वोटों की डकैती', विपक्ष का गंभीर आरोप | UP Election 2027 | PDA
Pakistan News: जेल में इमरान की आखों की रोशनी | imran khan eye
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Weather Forecast: 'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
'तेज हवाएं, बारिश और ओले...' 24 घंटे में यूपी-दिल्ली, राजस्थान समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम, IMD की चेतावनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
यूपी में बदला मौसम, आज 20 जिलों में छाए काले बादल, गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी
इंडिया
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
क्या 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया नहीं चला पाएंगे? भारत सरकार जल्द लेगी बड़ा फैसला, जानें सबकुछ
क्रिकेट
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
नामीबिया के खिलाफ बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच तो क्या पाकिस्तान को होगा फायदा, जानिए
बॉलीवुड
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'मैं मेनोपॉज से गुजर रही हूं मुझे पति की जरूरत..'
क्या गोविंदा को माफ कर सकती हैं सुनीता आहूजा? स्टार वाइफ बोलीं- 'वो हमारे हिसाब से चलें तो...'
विश्व
India France Deal: भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
भारत की आर्मी में फ्रांस के अफसर... मैक्रों संग पीएम मोदी ने कर डाली बड़ी डील, PAK के उड़े होश
Parenting
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
बच्चों को रमजान के बारे में क्या बताएं? जानें रोजे से जुड़ी 5 जरूरी बातें
जनरल नॉलेज
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
गुजरात के इस शहर में भी है धौलाकुआं, क्या यहां भी बनाया गया था सफेद कुआं?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget