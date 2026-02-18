जसप्रीत बुमराह आगला मैच खेलेंगे या नहीं? कोच ने दे दिया जवाब, फैन्स के लिए बड़ी खबर

Jasprit Bumrah Will Not Be Rested Against Netherlands: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया सुपर 8 में पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भारतीय टीम को नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच खेलना है. इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मंगलवार यानी 18 फरवरी को कहा कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को नीदरलैंड के खिलाफ ग्रुप ए के आखिरी मैच में आराम नहीं दिया जाएगा. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार यानी 15 फरवरी को हुए मुकाबले में बुमराह ने सईम अयूब और कप्तान सलमान अली आगा के अहम विकेट चटकाए थे, जिससे पाकिस्तान को 61 रन से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा.

जसप्रीत बुमराह को नहीं दिया जाएगा आराम

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की खेल विज्ञान टीम जसप्रीत बुमराह के कार्यभार का एहतियात के साथ प्रबंधन कर रही है. इसलिए उन्हें समय-समय पर आराम दिया जाता है. हालांकि, टीम इंडिया के बल्लेबाजी सितांशु कोटक ने मैच से पहले प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि बुमराह को आराम दिया जाएगा. इसके बारे में बाद में फैसला लेंगे.’

सितांशु कोटक ने अभिषेक शर्मा की के बारे में सकारात्मक जवाब दिया. अभिषेक पेट में संक्रमण के कारण नामीबिया के खिलाफ नहीं खेल पाएं थे, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ शून्य पर आउट हो गए. कोटक ने कहा, ‘उसकी तबीयत ठीक नहीं थी. पिछले मैच में वो पहले ओवर में आउट हो गया. हम ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहते. अब वह ठीक है.’

ईशान किशन की सितांशु कोटक ने की जमकर तारीफ

सितांशु कोटक ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की तारीफ करते हुए कहा, ‘वो अपने शुरुआती दिनों से ही आत्मविश्वास से भरपूर है. इससे टी20 क्रिकेट में मदद मिलती है. वर्ल्ड कप शुरू होने के बाद से हमने देखा है कि कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है और यही वजह है कि हर मैच अहम है.’