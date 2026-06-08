मुल्लांपुर में अफगानिस्तान का निकला दम, मानव सुथार ने डेब्यू पर रचा इतिहास; भारत को विशाल बढ़त

मुल्लांपुर टेस्ट में अफगानिस्तान की पूरी टीम 152 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. रहमत शाह की ऐतिहासिक अर्धशतकीय पारी के बावजूद अफगान टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. इसी के साथ पहली पारी में टीम इंडिया ने 412 रनों की विशाल बढ़त हासिल की है. भारतीय टीम की ओर से मानव सुथार ने अपने डेब्यू पर 5-विकेट हॉल लेकर इतिहास रचा.

भारतीय टीम ने 564 रन बनाकर अपनी पहली पारी घोषित कर दी थी. इसके जवाब में दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अफगानिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पाकर 113 रन बना लिए थे. मैच के तीसरे दिन अफगान टीम स्कोरबोर्ड में केवल 39 रन जोड़ पाई. इसी दौरान रहमत शाह टेस्ट क्रिकेट में भारत के खिलाफ अर्धशतक लगाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज बने. उन्होंने 60 रन बनाए.

केएल राहुल और शुभमन गिल के शतक और ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने विशालकाय स्कोर बनाया था. वहीं गेंदबाजी में मानव सुथार और प्रसिद्ध कृष्णा ने सुनिश्चित किया कि अफगान टीम 200 के आंकड़े तक भी ना पहुंच पाए.

मानव सुथार ने अपने डेब्यू मैच में फाइफर लेकर इतिहास रच दिया. उन्होंने 33 रन देकर 6 विकेट चटकाए. वो ऐसे 10वें भारतीय गेंदबाज हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू पर 5-विकेट हॉल लिया है. दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट और वाशिंगटन सुंदर भी एक बल्लेबाज को आउट करने में कामयाब रहे.

भारत ने अफगानिस्तान को फॉलोऑन खिलाया है. फॉलोऑन तब लागू होता है जब पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को पहली पारी में 200 या उससे ज्यादा रनों की बढ़त मिल जाए. अब अगर दूसरी बार बैटिंग करके भी अफगान टीम भारत पर बढ़त नहीं ले पाती है, तो टीम इंडिया पारी के अंतर से बड़ी जीत दर्ज कर लेगी. इससे पहले 2018 में भी भारत ने अफगानिस्तान को पारी के अंतर से हराया था.

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