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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइस ट्राई सीरीज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान! ICC ने बनाया प्लान

इस ट्राई सीरीज में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान! ICC ने बनाया प्लान

India vs Pakistan Tri Series: भारत और पाकिस्तान के बीच ट्राई सीरीज या 4 देशों के इवेंट के आइडिया पर विचार किया जा रहा है. भारत और पाकिस्तान के बीच 2012 से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं हुई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 07 Sep 2026 07:13 AM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे अरसे से कोई द्विपक्षीय या ट्राई सीरीज नहीं खेली गई है. भारत इससे लगातार मना करता रहा है, यही कारण है दोनों देश अब केवल वर्ल्ड कप और एशिया कप जैसे बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में ही आमने-सामने आते हैं. दोनों देशों के क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है कि भारत और पाकिस्तान किसी ट्राई सीरीज या मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में भिड़ सकते हैं.

दोनों देशों की आखिरी द्विपक्षीय सीरीज 2012-13 के सत्र में खेली गई थी. अब पाकिस्तानी मीडिया चैनल ARY News के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) एक बहुपक्षीय सीरीज या टूर्नामेंट के प्लान पर विचार कर रहा है, जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल होंगे. यह एक ट्राई सीरीज या फिर 4 टीमों का टूर्नामेंट भी हो सकता है.

PCB काफी समय से न्यूट्रल वेन्यू पर टीम इंडिया के साथ मैच खेलने की मांग करता रहा है, लेकिन BCCI इसका हर बार विरोध करती रही है. 22 और 23 सितंबर को फ्यूचर्स टूर प्रोग्राम पर ICC का सेमीनार होगा, जिससे पहले एक मल्टी-नेशन सीरीज पर विचार किया जा रहा है. बता दें कि इस सेमिनार में आईसीसी के सभी फुल मेंबर और 8 एसोसिएट सदस्य शामिल होंगे.

भारत-पाकिस्तान सीरीज पर चर्चा

रिपोर्ट अनुसार इस सेमिनार में ट्राई सीरीज या फिर 4 टीमों के टूर्नामेंट का आइडिया पेश किया जा सकता है. इस प्रस्ताव के पीछे की वजह यह बताई गई कि इससे बेहतर रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और ब्रॉडकास्टर्स और आयोजकों को एक बढ़िया कमाई का मौका मिल सकता है. अगर इस आइडिया को मंजूरी मिल जाती है, तो इसे यूएई, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड जैसे किसी न्यूट्रल वेन्यू पर करवाया जा सकता है.

बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, दोनों भारत के साथ ट्राई सीरीज की मांग करते रहे हैं, लेकिन ICC ने पहले एक स्टेटमेंट में कहा था कि ऐसी सीरीज पर निर्णय उसके दायरे में नहीं आता है. किस देश के साथ खेलना है, यह उस देश के बोर्ड का निजी फैसला होता है.

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पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे

कुछ महीने पहले खेल मंत्रालय का कहना था कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा बनाए नियमों का पालन करेगा. भारत और पाकिस्तान एशिया कप और वर्ल्ड कप जैसे बहुपक्षीय इवेंट्स में आमने-सामने आते रहेंगे. हालांकि ट्राई सीरीज या 4 देशों की सीरीज एक अलग आइडिया हो सकता है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 07 Sep 2026 07:13 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND VS PAK
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