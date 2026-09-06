दिलीप ट्रॉफी फाइनल देखने के लिए उमड़ी भीड़, खचाखच भरा चेपॉक स्टेडियम 

दिलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जा रहा है. फैंस इस स्टेडियम को चेपॉक के नाम से भी जानते हैं. ईस्ट जोन और वेस्ट जोन के बीच खिताबी मुकाबले की शुरुआत 06 मार्च (रविवार) से हुई. मैच देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचे हैं. ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि जब भारत में किसी फर्स्ट क्लास मैच को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो.

स्टेडियम की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. दर्शक स्टैंड्स में बैठे नजर आ रहे हैं. स्टेडियम लगभग फुल पैक नजर आ रहा है. लोग उत्साह के साथ मैच देखने के लिए पहुंचे हैं. खचाखच भरे स्टेडियम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

HUGE CROWD BUILDING UP AT CHEPAUK FOR DULEEP TROPHY FINAL 🤯



- Credit to TNCA, they hyped the game so well in last few days. pic.twitter.com/Uar5CAUmtT — Johns. (@CricCrazyJohns) September 6, 2026

फैंस ने फ्री एंट्री का उठाया फायदा

तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से एलान करके बताया गया था कि फाइनल मैच के लिए स्टेडियम में सभी की एंट्री फ्री होगी. मुकाबले को स्टेडियम से देखने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा. इस फ्री एंट्री का फायदा उठाते हुए लोग भारी तादाद में पहुंचे.

THE HUGE CROWDS AT CHEPAUK FOR DULEEP TROPHY FINAL. 🥹🔥



- The Love & support for Cricket in Chennai..!!! pic.twitter.com/Wo95gkfK8w — Tanuj (@ImTanujSingh) September 6, 2026

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सितारों से सजा दिलीप ट्रॉफी का फाइनल

गौर करने वाली बात यह भी है कि फाइनल में भारतीय टीम के तमाम स्टार खिलाड़ी खेल रहे हैं. सबसे पहले दोनों टीम की कप्तानी ही स्टार खिलाड़ियों के हाथ में है. ईस्ट जोन की कमान भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के हाथ में है, जबकि भारत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा साउथ जोन की कप्तानी कर रहे हैं.

इसके अलावा ईस्ट जोन में युवा भारतीय वैभव सूर्यवंशी, दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और स्टार तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शामिल हैं. वेस्ट जोन में तिलक के अलावा बाएं हाथ के भारतीय बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल और स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेल रहे हैं.

CHEPAUK CROWD - Best fans in India ❤️🥹



- A special video by BCCI team. pic.twitter.com/cFwX0tu5eF — Johns. (@CricCrazyJohns) September 6, 2026

मुकाबले के लिए साउथ जोन की प्लेइंग 11

रिकी भुई, नारायण जगदीसन (डब्ल्यू), देवदत्त पडिक्कल, शेख रशीद, तिलक वर्मा (कप्तान), स्मरण रविचंद्रन, श्रेयस गोपाल, त्रिपुराना विजय, मोहम्मद सिराज, चामा वी मिलिंद, एमडी निधिश.

मुकाबले के लिए ईस्ट जोन की प्लेइंग 11

अभिमन्यु ईश्वरन, वैभव सूर्यवंशी, कुमार कुशाग्र, सुदीप कुमार घरामी, शिखर मोहन, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), एमडी कौनैन कुरैशी, अनुकूल रॉय, मोहम्मद शमी, अभिजीत के सरकार, मुकेश कुमार.

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