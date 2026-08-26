IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट में कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने अपने पूरे वनडे करियर में एक बार भी शून्य पर अपना विकेट नहीं गंवाया. इस रिकॉर्ड में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के लिए खेले केप्लर वेसेल्स हैं.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 26 Aug 2026 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

क्रिकेट में शतक और बड़ी पारियां अक्सर सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं, जिनकी चर्चा कम होती है और उनकी अहमियत कम नहीं होती. वनडे क्रिकेट में बिना खाता खोले आउट होना बल्लेबाज के लिए सबसे निराशाजनक पलों में से एक माना जाता है. ऐसे में अगर कोई बल्लेबाज अपने पूरे वनडे करियर में एक भी बार शून्य पर आउट न हो, तो यह अपने आप में खास उपलब्धि बन जाती है. इस अनोखे रिकॉर्ड की बात करें तो सबसे ऊपर केप्लर वेसेल्स का नाम आता है. ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका दोनों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले वेसेल्स ने अपने वनडे करियर में 105 पारियों में बल्लेबाजी की. खास बात यह रही कि इतनी लंबी अवधि के बावजूद वह एक बार भी डक पर आउट नहीं हुए. वेसेल्स ने अपने वनडे करियर में कुल 3367 रन बनाए.

डेरिल मिचेल भी खास क्लब में शामिल

मौजूदा दौर के न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिचेल भी इस खास सूची का हिस्सा हैं. उन्होंने अब तक 57 वनडे पारियों में बल्लेबाजी की है और एक बार भी शून्य पर अपना विकेट नहीं गंवाया है. मिचेल के नाम इन पारियों में 2811 रन दर्ज हैं. मिचेल की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनकी निरंतरता रही है. वह जरूरत के हिसाब से आक्रामक बल्लेबाजी करने के साथ पारी को संभालने की क्षमता भी रखते हैं. यही वजह है कि बिना डक के इतनी पारियां खेलना उनके लिए एक उल्लेखनीय उपलब्धि है.

पाकिस्तान और भारत के बल्लेबाज भी लिस्ट में

पाकिस्तान के सलमान अली आगा ने 45 वनडे पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 1566 रन बनाए हैं. वह भी अब तक शून्य पर आउट नहीं हुए हैं. वहीं भारत की तरफ से पूर्व बल्लेबाज यशपाल शर्मा का नाम इस रिकॉर्ड में शामिल है. यशपाल शर्मा ने 1978 से 1985 के बीच वनडे क्रिकेट खेला. अपने करियर में उन्होंने 40 पारियों में बल्लेबाजी की और कभी डक का शिकार नहीं हुए. इस दौरान उनके बल्ले से 883 रन निकले. यशपाल 1983 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी अहम हिस्सा थे.

यह भी पढ़ें- वर्ल्ड कप में दूसरे राउंड का शेड्यूल सामने आया, जानें भारत कब-कब खेलेगा?

पीटर कर्स्टन और जैक्स रूडोल्फ भी शामिल

दक्षिण अफ्रीका के पीटर कर्स्टन ने भी 40 वनडे पारियों में बिना डक के 1293 रन बनाए. वहीं जैक्स रूडोल्फ ने 39 पारियों में 1174 रन बनाए और इस दौरान कभी शून्य पर आउट नहीं हुए. आयरलैंड के कर्टिस कैंफर भी इस खास रिकॉर्ड में जगह बना चुके हैं. दरअसल, वनडे में एक भी डक से बचना केवल किस्मत की बात नहीं है. यह बल्लेबाज की निरंतरता, तकनीक और दबाव में विकेट बचाने की क्षमता को भी दिखाता है. यही वजह है कि लंबे करियर में बिना डक के रन बनाना क्रिकेट के उन रिकॉर्ड्स में शामिल है, जो पहली नजर में साधारण लगते हैं, लेकिन हासिल करना बेहद मुश्किल होता है.

यह भी पढ़ें- पूर्व भारतीय क्रिकेटर को कोर्ट से बड़ी राहत, आपराधिक मामले में बरी

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
Read More
Published at : 26 Aug 2026 11:28 PM (IST)
Tags :
Kepler Wessels Daryl Mitchell
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
वनडे क्रिकेट में कभी जीरो पर आउट ना होने वाले बल्लेबाज
क्रिकेट
8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच
8 बल्लेबाज जीरो पर आउट, 35 रनों पर टीम सिमटी; सिर्फ 33 गेंद में खत्म हुआ मैच
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट
दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने लिया संन्यास, बताया कब खेलेंगे आखिरी मैच
दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज ने लिया संन्यास, बताया कब खेलेंगे आखिरी मैच
Advertisement

वीडियोज

नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Mahadev & Sons: 😱Mogra के घिनौने खेल का अंत, Rajji, Narmada और Dheeraj ने मिलकर पलटा पूरा पासा! #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नेपाल बाढ़ तबाही पर बोला विदेश मंत्रालय, 'भारतीयों को बचाने के लिए लगातार हो रही बातचीत'
नेपाल बाढ़ तबाही पर बोला विदेश मंत्रालय, 'भारतीयों को बचाने के लिए लगातार हो रही बातचीत'
महाराष्ट्र
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
महंगा पड़ेगा मुंबई में सफर! 1 सितंबर से बढ़ेगा ऑटो-टैक्सी का किराया
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
इंडिया
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
‘हर संभव सहायता’, बाढ़ से तबाही पर PM मोदी का नेपाल के प्रधानमंत्री को फोन
विश्व
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
नेपाल बाढ़ का भूकंप और चीन कनेक्शन, भारत ने भेजी मदद | बड़ी बातें
विश्व
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
'वे गंभीर रुप से घायल हैं, लेकिन मौत..., ट्रंप का मुज्तबा खामनेई को लेकर बड़ा दावा
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget