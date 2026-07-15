अक्षर पटेल ने रचा इतिहास, सचिन-गांगुली के साथ इस क्लब में शामिल; ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने

इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने पहले वनडे में 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, शुभमन गिल ने 80 रनों की शानदार पारी खेली. अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली. इससे पहले पटेल ने गेंदबाजी में भी कमाल का प्रदर्शन किया और सर्वाधिक 4 विकेट चटकाए, जिसके दम पर भारत इंग्लैंड को 258 के स्कोर पर रोकने में सफल रहा. इस मैच में ऑलराउंडर पटेल ने ऐसा कुछ किया, जो इससे पहले भारत के सिर्फ 5 ही खिलाड़ी कर पाए थे.

एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. गुरनूर बरार ने दोनों ओपनर्स बेन डकेट (43) और जैकब बेथेल (14) को आउट किया, हैरी ब्रूक को 1 के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया. लियाम डॉसन समेत इंग्लैंड के 4 बल्लेबाजों को अक्षर पटेल ने अपना शिकार बनाया. बल्लेबाजी में अर्धशतक लगाकर पटेल ने इतिहास रचा और सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह के साथ एक खास क्लब में शामिल हो गए.

ऐसा करने वाले छठे भारतीय बने अक्षर पटेल

एक वनडे में 4 या इससे अधिक विकेट लेने और 50 से ज्यादा रन बनाने वाले अक्षर पटेल भारत के छठे खिलाड़ी बन गए हैं. इससे पहले क्रिस श्रीकांत, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या ही ऐसा कर पाए हैं. गांगुली और पांड्या ने अपने वनडे करियर में 2-2 बार ऐसा किया. अब पटेल इन दिग्गजों के साथ इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

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पहले वनडे में अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. पटेल एक मैच में 4 या इससे अधिक विकेट और 50 से अधिक रन बनाने वाले भारत के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं. इससे पहले युवराज सिंह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे.

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