ट्रंप के डिनर प्रोग्राम में शूटिंग पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन, शहबाज शरीफ बोले- कुछ देर पहले...

व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स के डिनर कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हुई फायरिंग पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन सामने आया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस घटना की निंदा की है. उन्होंने लिखा कि ये जानकारी राहत मिली है कि राष्ट्रपति ट्रंप, फर्स्ट लेडी मेलानिया और अन्य सभी उपस्थित लोग सुरक्षित हैं.