सोने की खदान ढही, 60 लोगों की मौत, कई लापता

सूडान के वेस्ट कॉर्डोफोन में को बड़ा हादसा हो गया. अल-नुहुद शहर के उत्तर में एक इलाके में सोने की खदान ढह गई, जिसकी वजह से 60 लोगों की मौत हो गई और कई लोग अभी भी लापता हैं. सूडान अफ्रीका में सोना पैदा करने वाला सबसे बड़े देशों की लिस्ट में टॉप पर हैं. यहां इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं.

'रॉयटर्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार (16 सितंबर) को तीन स्थानीय सूत्रों ने बताया कि सूडान के वेस्ट कॉर्डोफोन में अल-नुहुद शहर दूर रविवार को सोने की खदान ढह गई. अभी तक 60 शवों को बरामद किया जा चुका है. सूडान में ज्यादातर सोना खतरनाक पारंपरिक खनन तरीकों से निकाला जाता है और इसके बाद देश से अवैध तरीके से बेच दिया जाता है. इसकी तस्करी भी होती है. सोना निकालने का पारंपरिक तरीका काफी खतरनाक है, इसी वजह से हादसे की संभावना बढ़ जाती है.

सोने की खदानों में सुरक्षा के नहीं इंतजाम

सूडान की अधिकतर सोने की खदानों में सुरक्षा के नियमों को ध्यान में नहीं रखा जाता और न ही बचाव के उपकरण मौजूद हैं. इसी वजह से हादसे के वक्त मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है. सूडान की कई सोने की खदानें वेस्ट कॉर्डोफोन अर्धसैनिक बल 'रैपिड सपोर्ट फोर्सेज' के नियंत्रण में है, जिनके लिए यह कमाई का बड़ा जरिया हैं, लेकिन खदानों में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कदम नहीं उठाए जाते.

सूडान में सोने की खदान में कब-कब हुआ हादसा

गौरतलब है कि जुलाई 2026 उत्तरी सूडान के वादी हाफा में सोने की खदान में हादसा होने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई थी. इससे पहले अप्रैल 2026 में 7 मजदूरों की मौत हो गई थी और 6 अन्य लोग घायल हो गए थे.

यह भी पढ़ें : समंदर में आखिर कैसे भिड़े भारत-पाकिस्तान के जंगी जहाज? अब भारत ने लिया बड़ा एक्शन