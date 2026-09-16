राजस्थान के 4 निकायों के 10 बूथ पर री-पोल जारी, अब तक 24% पड़े वोट

राजस्थान के जोधपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338 पर बुधवार को पुनर्मतदान हो रहा है. पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. पुनर्मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

ये री-पोलिंग राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (सेक्टर-07), कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में हो रहा है. सुबह 12 बजे तक इस बूथ पर 24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. रिटर्निंग ऑफिसर राम किशोर मीणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग बहुत शांत तरीके से जारी है.

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Jodhpur, Rajasthan: Returning Officer Ram Kishore Meena says, "The repolling that was scheduled at one of our booths has commenced. The arrangements are very peaceful. We had completely finalized all arrangements yesterday itself. A comprehensive review of the police and… pic.twitter.com/UMxOnfNRiq — IANS (@ians_india) September 16, 2026

री-पोल के लिए दिखा लोगों में कम उत्साह

1025 मतदाता अपना वोट शाम 6 बजे तक डाल सकेंगे. इस री-पोल में केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे, जिनके नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं. मतदान समाप्त होने के बाद EVM को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा जाएगा. मतदान शुरू होने के बाद केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं थी. मतदाताओं में पुनर्मतदान को लेकर उत्साह नजर आया था, लेकिन बढ़ते दिन के साथ ये उत्साह कम होता दिखाई दे रहा है. अब इक्का-दुक्का मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं. दोपहर 12 बजे तक करीब 24 फीसदी वोट डाले गए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुनर्मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्र और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है.

पुनर्मतदान को देखते हुए संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

क्यों हो रहे पुनर्मतदान?

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर जोधपुर, सुकेत और कोटा नगर निगम के 10 बूथों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए थे. इन बूथों पर सोमवार को मतगणना के दौरान EVM में खराबी आ गई थी. इसकी वजह से यहां के वोट काउंट नहीं किए जा सके थे. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के नौ बूथों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए थे. इसके अलावा सुकेत नगर पालिका के एक बूथ पर भी री-पोल के आदेश दिए गए थे.

इन दस बूथों के वोटो की गिनती 17 सितंबर को सुबह 8 बजे निर्धारित की गई है. इसके बाद वार्ड के परिणाम की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी. इसके बाद इन चारों नगर निकायों के प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. गौर हो कि राजस्थान के बाकी 305 नगर निकायों के प्रमुखों और उप प्रमुखों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है.

जोधपुर नगर निगम के नतीजे

बता दें कि जोधपुर नगर निगम चुनाव 2026 के 100 वार्डों में से 99 के नतीजे मतगणना के बाद सामने आ गए हैं. जोधपुर नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. दोनों ही दलों ने 44-44 वार्डों में जीत दर्ज की है. वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक वार्ड में जीत हासिल की है, जबकि 10 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है. वार्ड संख्या 50 में एक मशीन खराब होने के कारण वहां पुनः मतगणना की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद जोधपुर नगर निगम में किसका बोर्ड बनेगा उसकी अंतिम तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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