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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के 4 निकायों के 10 बूथ पर री-पोल जारी, अब तक 24% पड़े वोट

राजस्थान के 4 निकायों के 10 बूथ पर री-पोल जारी, अब तक 24% पड़े वोट

राजस्थान के जयपुर जोधपुर, सुकेत और कोटा नगर निगम के 10 बूथों पर आज री-पोलिंग जारी है. मतदान के लिए लोगों में उत्साह की कमी दिखाई दे रही है. इस पोलिंग के नतीजे 17 सितंबर को आयेंगे.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 16 Sep 2026 01:44 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 50 के बूथ संख्या 338 पर बुधवार को पुनर्मतदान हो रहा है. पुनर्मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ था और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा. पुनर्मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

ये री-पोलिंग राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय (सेक्टर-07), कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड में हो रहा है. सुबह 12 बजे तक इस बूथ पर 24 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. रिटर्निंग ऑफिसर राम किशोर मीणा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग बहुत शांत तरीके से जारी है. 

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री-पोल के लिए दिखा लोगों में कम उत्साह

1025 मतदाता अपना वोट शाम 6 बजे तक डाल सकेंगे. इस री-पोल में केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे, जिनके नाम संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में पंजीकृत हैं. मतदान समाप्त होने के बाद EVM को निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुरक्षित रखा जाएगा. मतदान शुरू होने के बाद केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिलीं थी. मतदाताओं में पुनर्मतदान को लेकर उत्साह नजर आया था, लेकिन बढ़ते दिन के साथ ये उत्साह कम होता दिखाई दे रहा है. अब इक्का-दुक्का मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं. दोपहर 12 बजे तक करीब 24 फीसदी वोट डाले गए हैं.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पुनर्मतदान को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. मतदान केंद्र और आसपास के क्षेत्र में पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन की ओर से मतदान प्रक्रिया पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है.

पुनर्मतदान को देखते हुए संबंधित क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. इसके साथ ही औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थानों को अपने कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि पात्र मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें.

क्यों हो रहे पुनर्मतदान?

दरअसल, राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर जोधपुर, सुकेत और कोटा नगर निगम के 10 बूथों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए थे. इन बूथों पर सोमवार को मतगणना के दौरान EVM में खराबी आ गई थी. इसकी वजह से यहां के वोट काउंट नहीं किए जा सके थे. राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के नौ बूथों पर दोबारा मतदान के आदेश दिए थे. इसके अलावा सुकेत नगर पालिका के एक बूथ पर भी री-पोल के आदेश दिए गए थे.

इन दस बूथों के वोटो की गिनती 17 सितंबर को सुबह 8 बजे निर्धारित की गई है. इसके बाद वार्ड के परिणाम की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी. इसके बाद इन चारों नगर निकायों के प्रमुख और उप प्रमुख चुनाव की अधिसूचना जारी होगी. गौर हो कि राजस्थान के बाकी 305 नगर निकायों के प्रमुखों और उप प्रमुखों के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन है. 

जोधपुर नगर निगम के नतीजे

बता दें कि जोधपुर नगर निगम चुनाव 2026 के 100 वार्डों में से 99 के नतीजे मतगणना के बाद सामने आ गए हैं. जोधपुर नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली है. दोनों ही दलों ने 44-44 वार्डों में जीत दर्ज की है. वहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक वार्ड में जीत हासिल की है, जबकि 10 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मारी है. वार्ड संख्या 50 में एक मशीन खराब होने के कारण वहां पुनः मतगणना की प्रक्रिया जारी है, जिसके बाद जोधपुर नगर निगम में किसका बोर्ड बनेगा उसकी अंतिम तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 16 Sep 2026 01:44 PM (IST)
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