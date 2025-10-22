हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनीदरलैंड में मंकीपॉक्स का नया वेरिएंट आया सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- 'WHO नजर रख रहा'

नीदरलैंड में मंकीपॉक्स का नया वेरिएंट आया सामने, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा- 'WHO नजर रख रहा'

नीदरलैंड में मंकीपॉक्स के नए वेरिएंट का पहला मरीज मिला है. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस संक्रमण की पहचान 17 अक्टूबर को हुई थी और यह पहली बार है जब मंकीपॉक्स वेरिएंट 1बी की पुष्टि नीदरलैंड्स में हुई.

By : आईएएनएस | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 22 Oct 2025 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

नीदरलैंड में मंकीपॉक्स के एक नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है. इस बात की जानकारी देश के स्वास्थ्य, कल्याण और खेल मंत्री जान एंथोनी ब्रुइजन ने संसद को एक पत्र लिखकर दी. उन्होंने बताया कि इस संक्रमण की पहचान 17 अक्टूबर को हुई थी और यह पहली बार है जब मंकीपॉक्स वेरिएंट 1बी की पुष्टि नीदरलैंड्स में हुई है.

मंत्री ने पत्र में कहा कि यूरोपीय रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (ECDC) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इसे गंभीरता से ले रहे हैं. हालांकि, उन्होंने जनता को यह भी आश्वासन दिया कि इस वेरिएंट के और फैलने का खतरा अभी कम प्रतीत हो रहा है.

संक्रमित व्यक्ति ने नहीं लगवाया था मंकीपॉक्स का टीका

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य और पर्यावरण संस्थान (RIVM) ने जानकारी दी है कि जिस व्यक्ति में यह संक्रमण पाया गया है, उसने मंकीपॉक्स का टीका नहीं लगवाया था और न ही उसने कोई अंतरराष्ट्रीय यात्रा की थी. इस बात से यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह संक्रमण देश के भीतर ही फैला है. संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेशन में रखा गया है और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग उसकी ट्रैवल हिस्ट्री, संपर्क में आए लोगों और संक्रमण के स्रोत की जांच कर रहा है.

बता दें कि मंकीपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से त्वचा से त्वचा के नजदीकी संपर्क से फैलती है. इसके लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, शरीर पर दाने और पीठ दर्द शामिल होते हैं.

ऐसा बढ़ता है मंकीपॉक्स का खतरा

RIVM के अनुसार, यह वायरस आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे शारीरिक संपर्क में आने से फैलता है. यह संपर्क त्वचा से त्वचा, मुंह से मुंह या मुंह से त्वचा के बीच हो सकता है. साथ ही, यदि कोई व्यक्ति मंकीपॉक्स से पीड़ित व्यक्ति के करीब जाकर बातचीत करता है तो उससे भी यह वायरस फैल सकता है, क्योंकि इससे संक्रमित कण हवा में फैल सकते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों के एक से अधिक यौन साथी होते हैं, उनमें मंकीपॉक्स होने का खतरा अधिक होता है. यह वायरस संक्रमित कपड़ों, बिस्तर की चादरों, तौलियों या इस्तेमाल किए गए सामान के जरिए भी फैल सकता है. अस्पतालों में यदि सावधानी न बरती जाए तो सुई लगने से भी यह संक्रमण फैल सकता है. टैटू पार्लर जैसी जगहों पर भी जहां त्वचा से जुड़ी प्रक्रियाएं होती हैं, वहां यह वायरस फैल सकता है, अगर साफ-सफाई का पूरा ध्यान न रखा जाए.

गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक मंकीपॉक्स 

गर्भवती महिलाओं के लिए यह संक्रमण विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है. अगर गर्भावस्था के दौरान मंकीपॉक्स हो जाए तो यह वायरस गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुंच सकता है. इससे गर्भपात, मृत शिशु का जन्म, नवजात की मौत या मां-बच्चे दोनों में जटिलताएं हो सकती हैं. इसलिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

विशेषज्ञों का मानना है कि अलग-अलग देशों और स्थितियों में मंकीपॉक्स कैसे फैलता है, इसे लेकर और अध्ययन की जरूरत है. इससे भविष्य में संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहतर रणनीति बनाई जा सकेगी.

ये भी पढ़ें:- 'समस्या धन की नहीं, बल्कि...', पी. चिदंबरम ने बेंगलुरु सड़क निर्माण में आ रही दिक्कत पर दे दिया बड़ा बयान

Published at : 22 Oct 2025 08:04 PM (IST)
Tags :
Netherlands Monkeypox
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
Advertisement

वीडियोज

Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election
दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
विश्व
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
सर्बिया की संसद के बाहर ताबड़तोड़ गोलीबारी, राष्ट्रपति वुसिन ने बताया 'आतंकी हमला'
क्रिकेट
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
शाहीन के बाद अब्बास अफरीदा को बनाया गया पाकिस्तान का कप्तान, देखें टीम में किसे-किसे मिली जगह
ओटीटी
करण जौहर ने किस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी? जाह्ववी कपूर से कहा- 'तुम्हारे ही फैमिली मेंबर के साथ इंवॉल्व था'
करण जौहर ने इस उम्र में खोई थी अपनी वर्जिनिटी, जाह्ववी कपूर के करीबी संग था रिश्ता?
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
शिक्षा
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
लाइफस्टाइल
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
बिहार और झारखंड के छठ प्रसाद में क्या है फर्क, जान लें दोनों राज्यों के बीच का अंतर?
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget