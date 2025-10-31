हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहैलोवीन से पहले अमेरिका में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, काश पटेल का दावा- FBI ने पकड़े कई संदिग्ध

FBI Kash Patel: काश पटेल ने दावा किया है कि एफबीआई ने अमेरिका में एक संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है. फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 08:25 PM (IST)
अमेरिका के मिशिगन राज्य में हैलोवीन त्योहार पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश रची एफबीआई ने नाकाम कर दिया. FBI के निदेशक काश पटेल ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हमले की साजिश रचने के आरोप में कई लोगों को डियरबॉर्न से गिरफ्तार किया गया है, जिससे फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

'अमेरिका में आतंकी हमले की कोशिश नाकाम'

काश पटेल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "आज सुबह एफबीआई ने एक संभावित आतंकवादी हमले को नाकाम कर दिया और मिशिगन में कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया. ये लोग कथित तौर पर हैलोवीन पर एक बड़े हमले की साजिश रच रहे थे. हम FBI और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं, जो 24 घंटे मातृभूमि की रक्षा के लिए सतर्क हैं." उन्होंने कहा कि इस साजिश के बारे में आगे की जानकारी जल्द ही दी जाएगी.

'अब कोई खतरा नहीं'

डियरबॉर्न के पुलिस विभाग ने फेसबुक पर पोस्ट कर बताया, "एफबीआई ने शुक्रवार (31 अक्तूबर 2025) की सुबह शहर में संदिग्ध को पकड़ने का अभियान चलाया था. हम अपने निवासियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस समय अब कोई खतरा नहीं है."

'FBI की निगरानी में अमेरिका एक सुरक्षित जगह'

एफबीआई के डिप्टी डायरेक्टर डैन बोंगिनो ने भी ऑपरेशन की तारीफ की. उन्होंने कहा, "वास्तव में सुरक्षा एजेंसियों का काम ऐसे ही सक्रिय दिखता है. मिशिगन में हमारे एजेंटों और सहयोगियों ने तेजी से कार्रवाई की ओर किसी को चोट पहुंचने से पहले ही खतरे को रोक दिया. डायरेक्टर काश पटेल के नेतृत्व और इस एफबीआई की निगरानी में, अमेरिका एक सुरक्षित जगह है. मातृभूमि की रक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हम आराम नहीं करेंगे."

हेलोवीन उत्सव 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. लाखों लोग इस तारीख को उत्सव मनाते हैं और जगह-जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. ऐसे में अगर हमला होता तो काफी तबाही मच सकती और अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठना लाजमी हो जाता.

Published at : 31 Oct 2025 08:18 PM (IST)
Tags :
US FBI Kash Patel
