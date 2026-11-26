भारत ने अमेरिका की ओर से नए आयात शुल्क (टैरिफ) लगाने के प्रस्ताव पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि देश के किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता जरूरत से ज्यादा नहीं है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ने कथित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता और व्यापार से जुड़ी अनुचित गतिविधियों के आरोपों को लेकर भारत समेत 14 अर्थव्यवस्थाओं पर नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव दिया है.

भारत सरकार ने कहा कि इस मामले की जांच से जुड़े नोटिस की समीक्षा की जा रही है और उसने पूरी प्रक्रिया में अमेरिका के साथ रचनात्मक तरीके से सहयोग किया है.

भारत ने आरोपों को किया खारिज

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जांच शुरू होने के नोटिस और उसके बाद हुई कार्यवाही के दौरान वाणिज्य विभाग ने स्पष्ट किया था कि भारत के किसी भी क्षेत्र में संरचनात्मक रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं है.

मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिकी नोटिस फिलहाल जांच के दायरे में है. भारत ने पूरी जांच प्रक्रिया में अपना पक्ष मजबूती से रखा है और संबंधित मुद्दों पर रचनात्मक तरीके से भागीदारी की है.

आठ महीने की जांच के बाद टैरिफ का प्रस्ताव

अमेरिका ने व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 के तहत आठ महीने तक जांच करने के बाद नए टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. इस जांच में 16 व्यापारिक साझेदारों के साथ कथित अनुचित व्यापार गतिविधियों और अतिरिक्त विनिर्माण क्षमता से जुड़े आरोपों की पड़ताल की गई.

अमेरिकी प्रस्ताव में भारत के अलावा चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया, यूरोपीय संघ, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम को निशाना बनाया गया है. जहां भारत पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दर प्रस्तावित की है, वहीं चीन पर 40 प्रतिशत टैरिफ लगाने की तैयारी है.

व्यापार समझौते के तहत मुद्दे सुलझाने पर जोर

भारत ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ व्यापार से जुड़े सभी मुद्दों पर चल रही द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) की बातचीत के तहत चर्चा होनी चाहिए. वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश इस समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं और भारत की शुरुआत से यही स्थिति रही है कि व्यापार संबंधी चिंताओं का समाधान इसी वार्ता के ढांचे में निकाला जाए.

मंत्रालय ने यह भी दोहराया कि भारत सरकार अमेरिका के साथ मिलकर जल्द से जल्द द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकार का कहना है कि वह इस दिशा में वाशिंगटन के साथ लगातार रचनात्मक सहयोग जारी रखेगी.

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