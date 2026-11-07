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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वPoK में गृहयुद्ध से हालात: मुजफ्फराबाद में हिंसा, रेंजर्स ने की फायरिंग, छोड़े आंसू गैस के गोले

PoK में गृहयुद्ध से हालात: मुजफ्फराबाद में हिंसा, रेंजर्स ने की फायरिंग, छोड़े आंसू गैस के गोले

पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में राजधानी मुज्फ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प की खबरें हैं. इस दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले और फायरिंग की है.

Written By : शिवांक मिश्रा |  Updated at : 07 Nov 2026 06:56 PM (IST)
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पाकिस्तान के कब्जे में वाले जम्मू कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में आम लोगों और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच जमकर झड़प देखने में आई है.  साथ ही आगजनी की घटना भी सामने आई है.

बीते 3 दिन से रावलाकोट में पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलीबारी, ड्रोन अटैक और आरपीजी-7 रॉकेट से हमला करके प्रदर्शन स्थलों को खाली करवाने की कार्रवाई के खिलाफ मुजफ्फराबाद में शनिवार को आम लोग मुंह पर कपड़ा बांध कर सड़कों पर उतरे हैं. पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रहे है.

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प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबल के बीच झड़प

राजधानी तक पहुंचीं विद्रोह की आग से निपटने  के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और पीओके पुलिस मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर गोली चल रही है. आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं. साथ ही रावलाकोट में जारी क्लीयरेंस ऑपरेशन का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों ने अपर प्लेट और चेला बंदी इलाके में टायरों में आग लगा कर आगजनी भी की.

फिलहाल पूरे मुजफ्फराबाद में धारा 144 लगी हुई है और पाकिस्तानी अर्धसैनिक बल, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं. इलाके में दुकानें बंद है.

150 दिनों से रावलाकोट में जारी विद्रोह

बीते 150 दिन से रावलाकोट में जारी विद्रोह को खत्म करने और धरना स्थल खाली करवाने के लिए गुरवार को शुरू किया गया, पाकिस्तानी रेंजर्स और एफसी का क्लीयरेंस ऑपरेशन लगातार जारी है. जहां एक धरना स्थल रावलाकोट बस टर्मिनल को एफसी और रेंजर्स ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो दूसरे धरना स्थल उमर फारूक चौक पर रुक रुक कर फायरिंग की जा रही है. तीन दिन की फायरिंग और हमलों में 9 लोगो की जान जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी 20 हजार से ज्यादा प्रदर्शनकारी गोलीबारी और ड्रोन अटैक के बीच भी धरना स्थल पर डटे हुए हैं.

About the author शिवांक मिश्रा

शिवांक मिश्रा साल 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं और इस वक्त एबीपी न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यरत हैं. उनकी विशेषज्ञता साइबर सुरक्षा, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और जनहित से जुड़े मामलों की गहन पड़ताल में है. कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के शरण मॉड्यूल से लेकर भारत में दवा कंपनियों की अवैध वसूली जैसे विषयों पर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं. क्रिकेट और फुटबॉल देखना और खेलना पसंद है.
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Published at : 07 Nov 2026 06:56 PM (IST)
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