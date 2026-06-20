G7 की मीटिंग में दुनिया के नेताओं के सामने क्यों कहा था I'm the Boss? ट्रंप ने अब दिया जवाब

फ्रांस में आयोजित G7 समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समिट में मौजूद नेताओं से कहा था- 'I Am The Boss'. ट्रंप का ये बयान वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. इस पूरे मामले पर अब ट्रंप की सफाई आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं मजाक कर रहा था. मैं बॉस बनने की कोशिश नहीं कर रहा था.

ट्रंप ने Axios को दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि उनकी टिप्पणी का मकसद मजाक करना था, लेकिन उसे गलत संदर्भ में लिया गया. उस पल को याद करते हुए शो के होस्ट ने ट्रंप से पूछा, 'आप अंदर आए और आपने कहा मैं बॉस हूं. उनमें से कितने लोगों ने इस बात पर यकीन किया होगा?'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जब वह उस कमरे में जा रहे थे जहां दुनिया के नेता पहले से बैठे थे तो वह बस मज़ाक कर रहे थे. उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए था, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा उछाला और फैलाया गया. ट्रंप ने बताया कि वे सब बैठे हुए थे और मैं कमरे में गया. उन्होंने आगे कहा कि वे सभी जानी-मानी हस्तियां हैं अपने देशों के प्रमुख हैं. मैं अंदर गया और वहां वे नेता मौजूद थे, मैंने बस उनकी ओर देखा और कहा कि मैं बॉस हूं. यह बात मजाक में कही गई थी और यह पूरी दुनिया में फैल गई. मुझे यकीन नहीं हो रहा. मैं बॉस बनने की कोशिश नहीं कर रहा था.

"You walked in and you said, 'I'm the boss.' How many of them believed that?"@POTUS: "All of them, but I was just being funny." 😏 https://t.co/TuyS6ttu15 pic.twitter.com/KqzkKFWkrk — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) June 19, 2026

ट्रंप ने कब और कहां की थी ये टिप्पणी?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बुधवार को G7 समिट के अंतिम दिन बैठक में प्रवेश करते समय मजाकिया टिप्पणी की थी, जिस पर सब हंस पड़े. 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन की सुबह की बैठक में एंट्री करते समय ट्रंप ने कहा था कि मैं बॉस हूं. हंसी के बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस टिप्पणी को हल्के-फुल्के अंदाज में लिया. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पूछा 'आप कैसे हैं?' ट्रंप ने जवाब दिया, 'अच्छा हूं, धन्यवाद.'

अपने 80वें जन्मदिन की पार्टी के ठीक बाद ट्रंप फ्रांस में G7 देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल हुए. इस समिट में ईरान, यूक्रेन, व्यापार और दुनिया को प्रभावित करने वाले तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई.



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