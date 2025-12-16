हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वजिस बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से भिड़ा भारत, वही '7 सिस्टर्स' को अलग करने की धमकी क्यों दे रहा?

जिस बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से भिड़ा भारत, वही '7 सिस्टर्स' को अलग करने की धमकी क्यों दे रहा?

Bangladesh Politics: बांग्लादेश के चुनावी माहौल में नेता भारत को टारगेट कर रहे. NCP नेता ने वोटर्स को लुभाने के लिए कहा कि अगर भारत ने चुनाव में दखल दिया तो पूर्वोत्तर के राज्य अलग-थलग कर दिए जाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 16 Dec 2025 09:28 AM (IST)
15 दिसंबर को ढाका के सेंट्रल शहीद मीनार में एक बहुदलीय विरोध रैली का आयोजन हुआ. इस रैली का आयोजन इंकलाब मंच ने किया था. यह रैली उनके प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी पर हुए हमले के विरोध के हमले में थी. हादी पर शुक्रवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए और सिंगापुर ले जाए गए.

भारत से सेवन सिस्टर्स को अलग करने की धमकी

इस रैली में बांग्लादेश की नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के दक्षिणी क्षेत्र के मुख्य आयोजक हसनत अब्दुल्लाह ने भारत को खुली धमकी दी है. उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोई कोशिश हुई, तो भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्यों को अलग-थलग कर दिया जाएगा. इन सात राज्यों को 'सेवेन सिस्टर्स' कहा जाता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा शामिल हैं.

हसनत अब्दुल्लाह ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए

हसनत ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले, देश में अराजकता फैलाने वाले और उस्मान हादी पर हमले के पीछे जो लोग हैं, उन्हें भारत का समर्थन मिल रहा है. उन्होंने भारत पर बांग्लादेशी नागरिकों की सीमा पर हत्या में शामिल होने का भी आरोप लगाया. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, 'मैं भारत को साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप उन ताकतों को पनाह देते हैं जो बांग्लादेश की संप्रभुता, मतदान अधिकार और मानवाधिकारों का सम्मान नहीं करतीं, तो बांग्लादेश जवाबी कार्रवाई करेगा.'

उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश को अस्थिर करने से पूरे इलाके में अशांति फैलेगी और विरोध की आग सीमाओं के पार फैल जाएगी.

शेख हसीना के बड़े विरोधी हैं हसनत

हसनत अब्दुल्लाह शेख हसीना सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों में मुख्य भूमिका निभाने वाले नेता हैं. वह लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे हैं. रैली में NCP के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य आयोजक सरजिस आलम ने भी भारत विरोधी बयान दिए. उन्होंने कहा कि शेख हसीना को पनाह देने तक भारत के साथ संबंध सामान्य नहीं हो सकते.

भारत ने इस पर क्या जवाब दिया?

यह बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश में आम चुनाव नजदीक हैं. शेख हसीना के गिरने और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनने के बाद भारत विरोधी बयान बढ़ गए हैं. सेवेन सिस्टर्स इलाका भौगोलिक रूप से संवेदनशील है, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) से मुख्य भारत से जुड़ा है.

अभी तक भारत सरकार या किसी अधिकारी की तरफ से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. जांच और राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं.

Published at : 16 Dec 2025 09:28 AM (IST)
Tags :
PM Modi Shaikh Haseena Mohammad Yunus Hasnat Abdullah BANGLADESH 7 Sisters India 7 Sisters
