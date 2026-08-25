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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश PM का भारत दौरा टला, क्यों उलझे दोनों देशों के रिश्ते?

बांग्लादेश PM का भारत दौरा टला, क्यों उलझे दोनों देशों के रिश्ते?

बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान 23 अगस्त को भारत आने वाले थे. उनका ये दौरा रद्द कर दिया गया है. बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि यात्रा को लेकर जल्दबाजी नहीं है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 25 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान तीन दिन के दौरे के लिए 23 अगस्त को दिल्ली आने वाले थे. ये दौरा पोस्टपोन कर दिया गया है. उसके बाद जो स्थिति बनी है, भारत-बांग्लादेश संबंधों की आज की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताती हैं.

बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने शनिवार को ढाका में कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बातचीत में पर्याप्त प्रगति होने और जरूरी तैयारियां पूरी होने के बाद ही रहमान की भारत यात्रा होगी. वहीं, शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में एक अहम मुद्दा बना हुआ है. 

यात्रा को लेकर जल्दबाजी नहीं

तारिक रहमान के भारत दौरे के समय के बारे में पूछे जाने पर कबीर ने बीएसएस से कहा कि भारत और बांग्लादेश के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठक को लेकर जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. अगर हम कल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो हम अगले सप्ताह या उसके अगले सप्ताह भारत जा सकते हैं. यहां कोई जल्दबाजी नहीं है.

भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय यात्रा के साथ 12-13 सितंबर को होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है. ये यात्राएं दोनों देशों के रिश्तों को फिरसे पटरी पर लाने के लिहाज से अहम मानी जा रही हैं. 

अगस्त 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी गिरावट आई थी.

भारत ने हमेशा दिया साथ

ये दोनों ही कदम भारत के साथ रिश्तों को सुधारने में मददगार नहीं हैं. भारत ने 1971 में बांग्लादेश के जन्म के समय से ही इस रिश्ते में बहुत निवेश किया है. चाहे वह संकट के समय डीजल और प्याज जैसी जरूरत की चीजें देना हो या महामारी के दौरान वैक्सीन पहुंचाना हो.

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 25 Aug 2026 10:34 AM (IST)
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