अफगानिस्तान ने शहबाज शरीफ को दिया तगड़ा झटका, पाकिस्तान के लिए बंद किया एयरस्पेस

अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्पष्ट तेवर दिखा दिए हैं. तालिबान सरकार ने अपना एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया है. यह एयरस्पेस पाकिस्तान के लिए नो एंट्री जोन बन गया है. तालिबान का ये फैसला पाकिस्तान की उड़ानों को पर सीधा असर डालेगा.

अफगान सरकार ने पाकिस्तान विमानों और ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए अपना एयरस्पेस अस्थायी तौर पर बंद किया है. इससे PIA की कई उड़ाने रद्द करनी पड़ी हैं. इसमें इंटरनेशनल कार्गो और हज रूट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. तालिबान ने इसको लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. लेकिन दावा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कुछ दिनों से अफगानिस्तान पर हमला किया है, उसकी प्रतिक्रिया दी गई है.