अफगानिस्तान ने शहबाज शरीफ को दिया तगड़ा झटका, पाकिस्तान के लिए बंद किया एयरस्पेस
इमरान खान को लेकर उड़ी अफवाहों के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है. दावा किया जा रहा है कि उसने पाकिस्तान के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया है.
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने स्पष्ट तेवर दिखा दिए हैं. तालिबान सरकार ने अपना एयरस्पेस अचानक बंद कर दिया है. यह एयरस्पेस पाकिस्तान के लिए नो एंट्री जोन बन गया है. तालिबान का ये फैसला पाकिस्तान की उड़ानों को पर सीधा असर डालेगा.
अफगान सरकार ने पाकिस्तान विमानों और ट्रांजिट फ्लाइट्स के लिए अपना एयरस्पेस अस्थायी तौर पर बंद किया है. इससे PIA की कई उड़ाने रद्द करनी पड़ी हैं. इसमें इंटरनेशनल कार्गो और हज रूट सबसे ज्यादा प्रभावित होगा. तालिबान ने इसको लेकर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है. लेकिन दावा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने कुछ दिनों से अफगानिस्तान पर हमला किया है, उसकी प्रतिक्रिया दी गई है.
Sources:— Sonia Niazi English (@sonia_niazi12) November 26, 2025
The #Afghan government has closed its #airspace to #Pakistan.
Reliable sources in Kabul report that the Afghan government has recently taken action to shut its airspace to Pakistan, and no Pakistani passenger or cargo aircraft is now allowed to fly through Afghan+ pic.twitter.com/kgpWwe1c6v
