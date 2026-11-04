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हिंदी न्यूज़न्यूज़'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा

'हम हार गए क्योंकि... ', मिडटर्म इलेक्शन रिजल्ट पर जेडी वेंस बोले- खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने स्वीकारा

ईरान युद्ध- मंहगाई के मुद्दे को अमेरिकी उपराष्ट्रपति हार की बड़ी वजह माना है. उन्होंने कहा है कि यही मुद्दे हैं, जो हार की सबसे बड़ी वजह बने. मिडटर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन को हार का सामना करना पड़ा.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 04 Nov 2026 10:17 PM (IST)
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ईरान युद्ध और महंगाई के मुद्दे को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की हार की बड़ी वजह मानी है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए ईरान युद्ध, महंगाई और ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने को जिम्मेदार बताया. उन्होंने इजरायल के साथ अमेरिका के संबंधों में बदलाव की जरूरत भी जताई. वेंस ने कहा, 'हम हार गए क्योंकि युद्ध हुआ. राष्ट्रपति ने खुद कल रात यह बात कही थी.' 

उन्होंने पार्टी से नाराज मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'जो लोग नाराज हैं और कहना चाहते हैं कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी, वे सही थे.' 

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वेंस ने कहा कि अब अगले दो साल देश को संभालने, उपलब्धियां हासिल करने और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत की तैयारी पर केंद्रित होने चाहिए.

हिलेरी क्लिंटन बोलीं- अब पोस्ट ट्रंप का दौर शुरू 

इधर, हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेट्स की जीत पर कहा है कि अब पोस्ट ट्रंप का दौर शुरू हो गया है. उन्होंने इस जीत का स्वागत किया. साथ ही इन रिजल्ट को राजनीति में एक अहम मोड़ बताया है. वोटर्स ने जवाबदेही और बढ़ती जीवन लागत से राहत की मांग करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कल रात अमेरिकियों ने जवाबदेही और किफायती जीवन की मांग की है. जो संस्थागत नुकसान हुआ है, उसे ठीक करने की जरूरत है. साथ ही सुरक्षा के उपाय लागू करने की बात भी क्लिंटन ने कही है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 04 Nov 2026 09:54 PM (IST)
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