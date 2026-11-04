ईरान युद्ध और महंगाई के मुद्दे को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रिपब्लिकन पार्टी की हार की बड़ी वजह मानी है. अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मिडटर्म चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की हार के लिए ईरान युद्ध, महंगाई और ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति पर पर्याप्त ध्यान नहीं देने को जिम्मेदार बताया. उन्होंने इजरायल के साथ अमेरिका के संबंधों में बदलाव की जरूरत भी जताई. वेंस ने कहा, 'हम हार गए क्योंकि युद्ध हुआ. राष्ट्रपति ने खुद कल रात यह बात कही थी.'

उन्होंने पार्टी से नाराज मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'जो लोग नाराज हैं और कहना चाहते हैं कि हमने पहले ही चेतावनी दी थी, वे सही थे.'

वेंस ने कहा कि अब अगले दो साल देश को संभालने, उपलब्धियां हासिल करने और 2028 के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ी जीत की तैयारी पर केंद्रित होने चाहिए.

हिलेरी क्लिंटन बोलीं- अब पोस्ट ट्रंप का दौर शुरू

इधर, हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेट्स की जीत पर कहा है कि अब पोस्ट ट्रंप का दौर शुरू हो गया है. उन्होंने इस जीत का स्वागत किया. साथ ही इन रिजल्ट को राजनीति में एक अहम मोड़ बताया है. वोटर्स ने जवाबदेही और बढ़ती जीवन लागत से राहत की मांग करते हुए स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कल रात अमेरिकियों ने जवाबदेही और किफायती जीवन की मांग की है. जो संस्थागत नुकसान हुआ है, उसे ठीक करने की जरूरत है. साथ ही सुरक्षा के उपाय लागू करने की बात भी क्लिंटन ने कही है.

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