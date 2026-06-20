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हिंदी न्यूज़न्यूज़ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का किया दावा, अमेरिका ने खारिज की चेतावनी; इसी बीच 8.6 लाख टन तेल लेकर भारत रवाना हुए 3 बड़े टैंकर

ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने का किया दावा, अमेरिका ने खारिज की चेतावनी; इसी बीच 8.6 लाख टन तेल लेकर भारत रवाना हुए 3 बड़े टैंकर

Iran US Tensions: ख़ातम अल-अंबिया मुख्यालय ने अपनी घोषणा के पीछे अमेरिका के साथ हुए युद्धविराम समझौते की कथित शर्तों के उल्लंघन को वजह बताया है. इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान में इसराइल द्वारा लगातार युद्धविराम उल्लंघन, नागरिकों के विस्थापन और सैन्य कार्रवाई को भी इस फैसले का आधार बताया गया है.

Written By : मयंक प्रताप सिंह |  Updated at : 20 Jun 2026 09:34 PM (IST)
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पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की नजरें एक बार फिर होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर टिक गई हैं. ईरान के युद्ध संचालन से जुड़े ख़ातम अल-अंबिया मुख्यालय ने घोषणा की है कि होर्मुज़ स्ट्रेट को जहाज़ों के लिए "बंद" किया जा रहा है. हालांकि अमेरिका ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा है कि जलमार्ग में शिप मूवमेंट जारी है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

ख़ातम अल-अंबिया मुख्यालय ने अपनी घोषणा के पीछे अमेरिका के साथ हुए युद्धविराम समझौते की कथित शर्तों के उल्लंघन को वजह बताया है. इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान में इसराइल द्वारा लगातार युद्धविराम उल्लंघन, नागरिकों के विस्थापन और सैन्य कार्रवाई को भी इस फैसले का आधार बताया गया है.

इन दावों और जवाबी दावों के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है. भारत के ध्वज वाले तीन बड़े कच्चे तेल टैंकर सुरक्षित रूप से होर्मुज़ जलडमरूमध्य पार कर भारत की ओर रवाना हो चुके हैं. इन जहाजों में 8.6 लाख टन से अधिक कच्चा तेल लदा हुआ है, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है.

ये भी पढ़ें:  अमेरिका-इंडिया ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री गोयल का बड़ा बयान, बोले - 'समझौता तब तक लागू नहीं हो सकता, जब तक...'

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि ‘देश वैभव’, ‘देश विभोर’ और ‘सनमार हेराल्ड’ नामक तीनों भारतीय ध्वज वाले टैंकर 94 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ सुरक्षित रूप से जलडमरूमध्य पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर बढ़ रहे हैं.

सोनोवाल ने एक्स पर लिखा, "भारत के ध्वज वाले तीन कच्चे तेल के टैंकर...‘देश वैभव’, ‘देश विभोर’ और ‘सनमार हेराल्ड’ 94 भारतीय चालक दल के सदस्यों के साथ 8.6 लाख टन से अधिक माल लेकर आज होर्मुज़ जलडमरूमध्य को सफलतापूर्वक पार कर चुके हैं और अब भारत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं."

जानकारी के अनुसार ‘देश वैभव’ के 24 जून को गुजरात के वाडीनार बंदरगाह पहुंचने की संभावना है. इसी दिन ‘देश विभोर’ सिक्का बंदरगाह पहुंच सकता है. वहीं ‘सनमार हेराल्ड’ के एक जुलाई तक ओडिशा के पारादीप बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है.

ऐसे समय में जब ईरान और अमेरिका के दावों के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, भारत के तीन तेल टैंकरों का सुरक्षित रूप से इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को पार कर लेना देश के लिए बड़ी राहत और भरोसे की खबर मानी जा रही है.

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About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
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Published at : 20 Jun 2026 09:26 PM (IST)
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Sarbananda Sonowal India Oil Imports Iran US Tensions Hormuz Strait
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