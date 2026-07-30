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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी को लताड़ गए एमके स्टालिन

तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी को लताड़ गए एमके स्टालिन

Tamil Nadu Government: एमके स्टालिन ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार लोन माफी, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट और मेट्टूर डैम के खुलने में देरी समेत किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने में विफल हो गई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Jul 2026 07:36 PM (IST)
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तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को राज्य के तंजावुर जिले में अगले हफ्ते सोमवार (3 अगस्त, 2026) को एक विशाल विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. स्टालिन ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु सरकार लोन माफी, मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट और मेट्टूर डैम के खुलने में देरी समेत किसानों से जुड़े कई मुद्दों को उठाने में पूरी तरह से विफल हो गई है.

हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किसानों को हो रही परेशानी के लिए तमिलनाडु की वर्तमान TVK सरकार के बजाए अपनी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) को ही जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि इस निष्प्रभावी डीएमके सरकार ने हर स्तर पर किसानों के साथ धोखा किया है और उन्हें मुश्किल में डाल दिया है. इसके साथ ही, उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर अपनी ही पार्टी DMK को चेतावनी भी दे दी है.

DMK चीफ ने तमिलनाडु सरकार पर साधा निशाना

तंजावुर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके पर आरोप लगाते हुए पूर्व सीएम और DMK चीफ एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर किया है. पोस्ट में स्टालिन ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व विधानसभा में विपक्ष के नेता और उनके बेटे उदयानिधि स्टालिन करेंगे. 

तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए अपनी ही पार्टी को लताड़ गए एमके स्टालिन

उन्होंने कहा, ‘फसल लोन माफी के नाम पर धोखा, मेकेदातु बांध मुद्दे पर ढुलमुल रवैया, मेट्टूर डैम नहीं खोले जाने से कुरुवई खेती पर पड़ा असर और सर्वदलीय बैठक बुलाने में लगातार देरी – इस तरीके से इस निष्प्रभावी टीवीके सरकार ने हर स्तर पर किसानों के साथ धोखा किया है और उन्हें मुश्किलों के बीच धकेल दिया है.’

तमिलनाडु सरकार को स्टालिन ने क्या दी चेतावनी?

उन्होंने कहा, ‘कावेरी नदी के पानी पर तमिलनाडु के हक को सुनिश्चित करने और डेल्ट के किसानों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की मांग को लेकर अगले हफ्ते सोमवार (3 अगस्त, 2026) को तंजावुर में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उदयानिधि स्टालिन के नेतृत्व में एक विशाल विरोध रैली निकाली जाएगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं चेतावनी देता हूं कि अगर किसानों की आवाज को अनसुना करने वाली टीवीके सरकार अब भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देती है, तो उसे इससे भी बड़े स्तर के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा.’ 

यह भी पढ़ेंः AIADMK के बाद DMK को झटका, स्टालिन से नाराज पन्नीरसेल्वम TVK में होंगे शामिल?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 30 Jul 2026 07:24 PM (IST)
Tags :
DMK Tamil Nadu TVK MK Stalin
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