INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अगर एक कुर्बानी से...', बर्गर के चलते CJP से निकाले गए विजेता दहिया ने अब क्या कहा

'अगर एक कुर्बानी से...', बर्गर के चलते CJP से निकाले गए विजेता दहिया ने अब क्या कहा

CJP के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने आलोचकों को अब करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि हर प्रदर्शनकारी जानता है कि मैंने इस पूरे विरोध-प्रदर्शन के लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 22 Jul 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के पूर्व प्रवक्ता विजेता दहिया ने अब आलोचकों को करारा जवाब दिया है. दहिया ने कहा कि उनके खिलाफ हो रहा प्रचार सिर्फ एक प्रोपेगेंडा हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि आंदोलन के लिए किए उनके काम का रिकॉर्ड खुद सब कुछ बयां करता है. सोमवार को संसद मार्च कर रहे प्रदर्शनकारियों के बीच उनका बर्गर खाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था. 

प्रदर्शनकारी सोमवार को संसद मार्च निकाल रहे थे, तभी दिल्ली पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. युवा छात्रों की मांग थी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. सीजेपी के नेतृत्व में छात्र नीट पेपर लीक और CBSE परीक्षा पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों जैसी बड़ी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं.

पुलिस ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कम से कम 178 लोग घायल हुए, जिनमें 118 पुलिसकर्मी भी शामिल थे. अधिकारियों ने यह भी बताया कि लगभग 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए. इन घटनाओं को लेकर दहिया ने कहा कि जब मार्च खत्म हो गया और प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर लौट रहे थे, तो वे घर चले गए थे. उन्होंने सोचा था कि बाद में लौट आएंगे क्योंकि शाम को उनकी जरूरत थी.

दहिया ने अपनी सफाई में क्या कहा
NDTV से बातचीत में दहिया ने कहा, "हर प्रदर्शनकारी जानता है कि मैंने इस पूरे विरोध-प्रदर्शन के लिए अपना खून-पसीना एक कर दिया है. मैंने लगातार 12 घंटे तक खड़े रहकर तमाम प्रोपेगैंडा को गलत साबित किया है, मेहमानों और डेलिगेशन का स्वागत-सत्कार किया है और न जाने क्या-क्या काम किए हैं. इसलिए यह प्रदर्शनकारियों की बात नहीं है, यह प्रोपेगैंडा है."

CJP से उनको हटाने पर दहिया ने कहा कि अगर इससे बड़े मकसद में मदद मिलती है, तो उन्हें इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा, "अगर एक कुर्बानी से आंदोलन मजबूत होता है, तो ठीक है. कोई बात नहीं. पद इतना जरूरी नहीं है. आंदोलन और बड़ा मकसद मेन है. इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है."

ये भी पढ़ें 

राहुल गांधी संग पीएम आवास के सामने क्यों किया प्रोटेस्ट? प्रियंका गांधी ने बताई असली वजह, बोलीं- 'इन्हीं बच्चों ने हमें...'

About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
Read More
Published at : 22 Jul 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Protest CJP Vijyeta Dahiya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अगर एक कुर्बानी से...', बर्गर के चलते CJP से निकाले गए विजेता दहिया ने अब क्या कहा
'अगर एक कुर्बानी से...', बर्गर के चलते CJP से निकाले गए विजेता दहिया ने अब क्या कहा
इंडिया
CJP Protest: पीएम आवास के सामने धरने के बाद संसद के भीतर विपक्ष का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट, काले कपड़ों में पहुंचे
पीएम आवास के सामने धरने के बाद संसद के भीतर विपक्ष का ब्लैक ड्रेस प्रोटेस्ट, काले कपड़ों में पहुंचे
इंडिया
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
'या तो वो जंतर-मंतर आएं या फिर...', कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार से बातचीत के लिए रखी ये शर्त
इंडिया
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के अल्टीमेटम के आगे झुकी सरकार! कहा- 'जब चाहेंगे, तब बातचीत के लिए तैयार'
कॉकरोच जनता पार्टी के अल्टीमेटम के आगे झुकी सरकार! कहा- 'जब चाहेंगे, तब बातचीत के लिए तैयार'
Advertisement

वीडियोज

Ravi Dubey के Lakshman बनने पर भावुक हुईं Sargun Mehta, बोलीं- ‘सालों की मेहनत और तपस्या का फल’
Lock Upp 2 में फिर आमने-सामने होंगी Hina Khan और Shilpa Shinde? पुराने विवाद से मचेगा बड़ा बवाल
कैमरे में कैद मौत की पिक्चर !
DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
सोनम वांगुचक से देर रात हुई मुलाकात, आज CJP नेताओं संग सरकार की बैठक, क्या बन जाएगी बात?
बिहार
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
प्रधानमंत्री आवास के पास राहुल गांधी के धरना पर CM सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, 'किसी भी...'
इंडिया
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
'ढाई घंटे में शिकायत नहीं लिख पाए...दीपके को अरेस्ट नहीं किया', BJP सांसद बांसुरी स्वराज का CJP पर पलटवार
क्रिकेट
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
अब कहां दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली? 2027 वर्ल्ड कप का पूरा रोडमैप तैयार
बॉलीवुड
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा, बोले- 'कोई जाहिल इस मुल्क की रहनुमाई करे...'
'मैं गुस्से से खौल रहा हूं', छात्रों पर हुई हिंसा के खिलाफ फूटा नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा
इंडिया
Explained: वांगचुक और CJP की 'जमीन' पर कांग्रेसी कब्जा! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ 'कांग्रेसीकरण'?
CJP की 'जमीन' पर मारा 'पंजा'! एक्सपर्ट्स से जानें कैसे राहुल के बाद आंदोलन का हुआ कांग्रेसीकरण?
दिल्ली NCR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
'हम UAPA और NSA के लिए तैयार', CJP के आशुतोष रांका का ऐलान- किसी प्रोटेस्टर के खिलाफ नहीं होने देंगे FIR
Home Tips
Helmet Odor in Monsoon: बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
बारिश में हेलमेट से आ रही है बदबू? इस तरीके से करें सफाई, तुरंत दूर होगी गंदी स्मेल
ENT LIVE
Parimala & CO में मिलेगा Drishyam जैसा सस्पेंस, साथ में भरपूर हंसी
Parimala & CO में मिलेगा Drishyam जैसा सस्पेंस, साथ में भरपूर हंसी
ENT LIVE
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
Hina Khan की Lock Upp 2 में एंट्री? Shilpa Shinde से होगा आमना-सामना!
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Embed widget