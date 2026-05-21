हैवानियत की हद! Video बनाकर नाबालिग से कई महीनों तक गैंगरेप, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार

15 साल की एक लड़की से दो शख्स ने कई महीनों तक गैंगरेप किया. उसके बाद वीडियो बनाया और उसे ब्लैकमेल करता रहा. इन लोगों ने लड़की को पहली बार तब देखा था, जब वह डुंडीगल में डबल-बेडरूम घरों के पास एक शामियाना की दुकान के सामने से गुज़र रही थी. पीड़िता ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने माता-पिता को अपनी आपबीती सुनाई. इसके बाद पुलिस ने 'यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम' (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.



मुख्य आरोपी की पहचान शिवकुमार उर्फ मट्टू (20) के रूप में हुई है, जो पीड़िता के घर के पास ही एक शामियाना की दुकान पर काम करता था. पुलिस के अनुसार, वह रोज़ाना उस नाबालिग लड़की को वहां से गुज़रते हुए देखता था. एक बार, जब लड़की अपने घर पर अकेली थी, तो उसने ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया और उसे जान से मारने की धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे मार डालेगा.



अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग

जब लड़की डर के मारे चुप रही, तो शिवकुमार का हौसला और बढ़ गया. बाद में उसने अपने दोस्त निज़ामपेट रामू (30) के साथ हाथ मिला लिया. दोनों मिलकर बारी-बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म करते थे, इस घिनौने काम के वीडियो और तस्वीरें बनाते थे, और फिर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके लड़की को बार-बार ब्लैकमेल करते थे. आरोपी जब मन करता, लड़की को बुलाते और उसे अपनी मांगें मानने के लिए मजबूर करते, साथ ही धमकी देते कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वे उन वीडियो क्लिप्स को सार्वजनिक कर देंगे.

बर्दाश्त से बाहर हुआ शोषण तो टूटी चुप्पी



पीड़िता महीनों तक इस मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना को झेलती रही. जब उससे यह लगातार हो रहा शोषण और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आखिरकार उसने अपने माता-पिता को सब कुछ बता दिया और इस भयानक अनुभव की हर छोटी-बड़ी बात उन्हें सुनाई. माता-पिता तुरंत पुलिस के पास पहुंचे. डुंडीगल पुलिस स्टेशन के अधिकारी पी.सतीश ने पुष्टि की कि यह अपराध पिछले साल सितंबर के आसपास शुरू हुआ था.

इंस्पेक्टर ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "लड़की को कई बार धमकियां दी गईं और उसके साथ कई बार यौन उत्पीड़न किया गया. आरोपियों ने इस अपराध के वीडियो भी बनाए और उनका इस्तेमाल करके नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल किया." (इंस्पेक्टर ने नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें प्रेस से बात करने की अनुमति नहीं है.





POCSO एक्ट के तहत केस और आरोपियों की गिरफ्तारी

औपचारिक शिकायत मिलने के बाद, पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. साथ ही, 'भारतीय न्याय संहिता' की संबंधित धाराओं के तहत दुष्कर्म और आपराधिक धमकी देने के आरोप भी लगाए गए. शिवकुमार और निज़ामपेट रामू, दोनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और बाद में उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

जांच अधिकारी अब डिजिटल सबूतों (जिनमें वीडियो और तस्वीरें शामिल हैं) की जांच कर रहे हैं. उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि इस मामले में और भी पीड़ित हो सकते हैं. एक विशेष टीम को तैनात किया गया है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अपराध से जुड़ा कोई और भी वीडियो या सामग्री कहीं और शेयर की गई है. पीड़ित को एक सुरक्षा गृह में भेज दिया गया है और उसे काउंसलिंग दी जा रही है.



