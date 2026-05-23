राजस्थान के सीकर में छात्र प्रदीप मेघवाल के सुसाइड मामले को लेकर सियासी बवाल बढ़ता ही जा रहा है. नीट परीक्षा रद्द होने के बाद मानसिक तनाव में आकर आत्महत्या करने वाले छात्र प्रदीप के परिजनों ने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है. इसी मामले को लेकर लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार (23 मई) को मृतक छात्र के परिजनों से बात की.

कांग्रेस की तरफ से एक्स पर पोस्ट कर कहा गया कि NEET का पेपर लीक होने के बाद राजस्थान में सीकर के छात्र प्रदीप मेघवाल ने आत्महत्या कर ली थी. इसी को लेकर अब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया है.

कांग्रेस ने की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

पोस्ट में आगे कहा गया है कि प्रदीप मेघवाल के परिवार ने पढ़ाई के लिए लाखों रूपए का लोन लिया था. उसे उम्मीद थी कि उसका सेलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पेपर लीक माफियाओं ने उसके सपनों को कुचल दिया. ऐसे में अब पीड़ित परिवार की मांग है कि पेपर लीक माफियाओं को सख्त सजा मिले और उनके साथ न्याय हो. पोस्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है, हम परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे और इस नाकामी के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा देना होगा.

क्या बोले सचिन पायलट

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि नीट पेपर लीक और उसके बाद परीक्षा रद्द होने से परीक्षार्थियों में चिंता बढ़ गई है. झुंझुनू जिले के गुढ़ा गौडजी के रहने वाले छात्र प्रदीप की आत्महत्या, जो NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था, बेहद दिल दहला देने वाली घटना है. उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह, गोवा और उत्तर प्रदेश से NEET 2026 पेपर लीक से जुड़ी घटनाओं के बाद छात्रों की आत्महत्या की खबरें भी मन को बहुत ज्यादा विचलित करने वाली हैं. मैं उन शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है.

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