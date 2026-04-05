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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana News: फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट बना कारण, ना करें ये लापरवाही

Telangana News: फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत, शॉर्ट सर्किट बना कारण, ना करें ये लापरवाही

निर्मल जिले के एक घर में रखा फ्रिज अचानक फट गया. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह विस्फोट हुआ, जिसके बाद घर में तेजी से आग फैल गई.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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निर्मल जिले के महालक्ष्मीवाड़ा इलाके में एक दर्दनाक हादसे में फ्रिज फटने से 2 लोगों की मौत हो गई. इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और गर्मियों में घरेलू उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

महालक्ष्मीवाड़ा क्षेत्र में रविवार (5 अप्रैल) को एक दुखद हादसा सामने आया, जहां एक घर में रखा फ्रिज अचानक फट गया. बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह विस्फोट हुआ, जिसके बाद घर में तेजी से आग फैल गई. इस हादसे में विजय नाम के व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई.

दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू 
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना अचानक हुई. इसी कारण घर में मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. फ्रिज के फटने के साथ ही तेज धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया. आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था. 

जांच में जुटी पुलिस 
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हादसे के सटीक कारणों का पता लगाया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. इस घटना के बाद विशेषज्ञों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. 

उनका कहना है कि गर्मियों में फ्रिज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए. फ्रिज के पीछे पर्याप्त हवा का प्रवाह होना चाहिए और वायरिंग की नियमित जांच जरूरी है. विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि पुराने या खराब उपकरणों का उपयोग करने से बचना चाहिए और समय-समय पर उनकी सर्विसिंग करानी चाहिए. छोटी-सी लापरवाही बड़े हादसे का कारण बन सकती है.

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Published at : 05 Apr 2026 03:03 PM (IST)
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