कोलकाता के एक सबसे पुराने और प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक सुरेंद्रनाथ कॉलेज इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. यहां एक स्टूडेंट विंग के रूम में करीबन एक करोड़ रुपए कैश से भरे दो बॉक्स मिले. इनमें से अधिकतर कैश में दीमक लग गई. सत्तारुढ़ बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है.

दरअसल, बंगाल में पिछले कुछ सालों में छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए. इसकी वजह पिछले साल जून में साउथ कोलकत्ता लॉ कॉलेज के स्टूडेंट विंग के कमरे में 24 साल की छात्रा का गैंगरेप हुआ था. इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी सरकार को निर्देश दिया था कि कॉलेजों में स्टूडेंट विंग के कमरे बंद कर दिए जाएं. इसी के तहत सुरेंद्र नाथ कॉलेज के स्टूडेंट विंग के कमरे को बंद कर दिया गया था.

कई आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद

इनके अलावा कॉलेज कैंपस में तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामाग्री भी बरामद की गई है. कॉलेज के अंदर दो बेडरूम भी मिले हैं. इनमें एसी, अटैच्ड बाथरूम, बेड, महंगे गद्दे, तकिए लगे थे. इसके अलावा कॉलेज कैंपस से दो एसी बेडरूम, शराब की बोतलें, गर्भनिरोधक के पैकेट, और रिवॉल्वर बरामद हुई. इसके लिए

अधिकारियों का कहना है कि इन रूम का इस्तेमाल टेरेस फैसिलिजिट के तौर पर किया जाता है. इन कमरों का इस्तेमाल टीएमसी के दबंग छात्र नेता देबाशीष बंद्योपाध्याय और उनके बेटे शिबाशीष करते थे. कर्मचारियों से मालिश करवाई जाती थी. देबाशीष बंद्योपाध्याय ने हालांकि, इन सभी दावों से इनकार कर दिया है.

आखिर कैसे हुआ ये खुलासा?

द टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सुरेंद्रनाथ कॉलेज ने छात्र संघ का कमर उस वक्त खोला, जब बीजेपी सरकार ने कॉलेजों के स्टूडेंट विंग के फंड से किए खर्चों को ऑडिट करने के आदेश दिए.

इस पूरे मामले में बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है. साथ ही ईडी जांच की मांग भी पार्टी की तरफ से की गई है. बीजेपी विधायक सजल घोष ने बताया कि यह कैश कॉलेज में चल रहे एडमिशन रैकेट से जुड़े हो सकते हैं. टीएमसी छात्र संघ (TMCP) के नेता लाखों रुपए एडमिशन के एवज में लेते थे. भ्रष्टाचार से कमाया पैसा कालीघाट पहुंचता था. कालीघाट पर ममता बनर्जी का आवास था. टीएमसी ने इस मामले में किसी तरह का रिएक्शन फिलहाल अभी तक नहीं दिया.

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