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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना में बंदर बना BLO! घटना की हो रही चर्चा, जानें पूरा मामला

तेलंगाना में बंदर बना BLO! घटना की हो रही चर्चा, जानें पूरा मामला

Telangana News: इस घटना ने अधिकारियों को चौंका दिया, क्योंकि बंदर बैग की जांच करने लगा था. घटना में कोई घायल नहीं हुआ और जानवर ने इलाके से हटाए जाने से पहले कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 29 Jul 2026 11:11 PM (IST)
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  • कोई घायल नहीं हुआ, काम सफलतापूर्वक फिर से शुरू हुआ.

तेलंगाना में बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) और एक बंदर अधिकारी गिनती (एंयूमरेशन) के फॉर्म को डिजिटल कर रहे थे, तब बंदर ने एक BLO का बैग चेक किया. सरकारी काम के दौरान तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के येल्लामाबांडा भारती विद्यालय में बुधवार (29 जुलाई, 2026) को फील्ड वर्क के दौरान जानवर परिसर में आ गया, जिससे वह अचानक अधिकारियों के पास आया, थोड़ी देर के लिए घबराहट पैदा की और फिर उसे वहां से हटा दिया गया.

काम के दौरान अचानक बंदर के आने से चौंके अधिकारी

यह घटना पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर हुई, जहां BLOs चुनाव से जुड़ा गिनती का काम कर रहे थे और फ़ॉर्म को डिजिटल रूप से अपडेट कर रहे थे. मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारी अपने रोजमर्रा के सरकारी काम में लगे थे, तभी बंदर उस इलाके में घुस आया और स्टाफ द्वारा रखे गए बैगों में से एक के पास चला गया. 

इस अचानक हुई घटना ने अधिकारियों को चौंका दिया और वे तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि बंदर बैग की जांच करने लगा था. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ और जानवर ने उस इलाके से हटाए जाने से पहले कोई गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया. इस व्यवधान के कारण पोलिंग स्टेशन पर काम कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ.

इलाके में घटना की खूब हो रही चर्चा

ऐसी घटनाएं भले ही असामान्य हों, स्कूलों और सार्वजनिक भवनों में सरकारी फील्ड वर्क में बाधा डाल सकती हैं, जहां चुनाव से जुड़ी गतिविधियां चल रही हों. इस मामले में बंदर को सुरक्षित रूप से हटाने के बाद अधिकारियों ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया. यह घटना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि यह पोलिंग स्टेशन पर BLOs की तरफ से की जा रही एक महत्वपूर्ण गिनती प्रक्रिया के दौरान हुई थी. 

यह भी पढ़ेंः PM मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने लिखी चिट्ठी, जानें क्या कहा?

Published at : 29 Jul 2026 11:11 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Election Commission TELANGANA TELANGANA NEWS

Frequently Asked Questions

बंदर के आने से सरकारी काम पर क्या असर पड़ा?

बंदर के अचानक आने से अधिकारी चौंक गए और पोलिंग स्टेशन पर काम कुछ देर के लिए प्रभावित हुआ। हालांकि, किसी को चोट नहीं आई और बंदर को सुरक्षित हटाए जाने के बाद काम फिर से शुरू हो गया।

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